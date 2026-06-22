El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión

El Tribunal Supremo ha condenado de forma unánime al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel --aunque cumplirá un máximo de 15 años y 8 meses-- por hasta nueve delitos derivados de la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes y cobro de mordidas relacionadas con diversas actuaciones junto al que fuera su exasesor ministerial, Koldo García, cuya condena se eleva a 19 años ocho meses y un día --cumplirá hasta 15--. En concreto, se les condena por organización criminal, varios cohechos, malversación y tráfico de influencias.

Por su parte el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha sido castigado por el alto tribunal con 4 años y medio de prisión por un total de cinco delitos, si bien el tribunal suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Es la consecuencia de aplicarle la atenuante analógica de colaboración como "muy cualificada".

La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con "vocación de permanencia en el tiempo" con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción, liderada por el exministro socialista, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.

Actuaciones condenadas

Así, considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada al comisionista, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción. Estas dos últimas, por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

En el caso de Koldo, se le condena por los mismos deiltos que a Ábalos pero a una pena inferior. De él se dice, sin embargo, que ha mantenido un papel principal en la trama delictiva ya que se halla en su "génesis", participó en el reparto de papeles y "de manera activa, influye decisivamente, con gestiones personales, en la adjudicación de contratos públicos". Además, se encarga de "arreglar" (sic) la contratación de personas en entidades del sector público y solicita y gestiona la obtención de dádivas.

El juicio había quedado visto para sentencia el pasado 6 de mayo con la última palabra de los acusados, y desde entonces comenzaron las deliberaciones de los magistrados Andrés Martínez-Arrieta --que presidió la vista-- Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández y Eduardo de Porres.

En este procedimiento se juzgó un presunto 'pelotazo' de varios millones de euros por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas para diferentes administraciones en lo peor de la pandemia, a lo que habría que sumar las dádivas obtenidas por el entonces ministro de Transportes, como fueron el disfrute de diferentes propiedades para él y una de sus parejas, Jésica Rodríguez, que además obtuvo contratos en la administración pública por los que cobró sin trabajar.

En las primarias y con Cerdán

Según la sentencia, el origen de la trama se sitúa "durante los viajes realizados en la promoción de la candidatura de la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español del Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón" que se presentaba a las elecciones primarias. Fue en ese momento en el que Ábalos conoció en Navarra a Koldo, una persona vinculada al Partido Socialista de Navarra (PSN) "y de la confianza de Santos Cerdán", que era una persona entonces dependiente del primero como secretario de Organización del partido y al que luego sustituyó en el puesto.

Posteriormente, Koldo García, "convertido más en asistente que en asesor" desempeñó para Ábalos según la sentencia un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras Administraciones Públicas, "se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de sus decisiones e incluso manejaba los ingresos de dinero en efectivo de José Luis Ábalos de tal manera que, en ocasiones, se confundían con su propio patrimonio".

Todas las oportunidades

A juicio de la Sala y, aprovechando el cargo que ostentaba Ábalos en el Gobierno y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, "la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, de empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama", así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas.

Con este fin, los tres acusados, eventualmente "con intervención de terceros aquí no enjuiciados" -- lo que parece aludir al propio Cerdán, investigado en la parte de la causa que asumió la Audiencia Nacional en relación con diversos contratos de obras-- constituyeron una organización, en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones.

Así, Ábalos, a quien tanto Koldo García como Víctor de Aldama consideraban "el jefe", aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en Transportes y como secretario de organización del partido que sustentaba al Gobierno "su directa influencia cuando era precisa" aprovechándose, en lo demás, de su hombre de confianza, Koldo García, que siempre actuaba en su nombre.

Víctor de Aldama sería la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre el también acusado Koldo García y sobre el mismo ministro, garantizada mediante el pago continuado de cantidades de dinero, conseguía, para sí o para terceros, y con beneficio económico, la adjudicación de contratos.

Pese a aplicarle la atenuante de muy cualificada, la Sala destaca la importancia del comisionista en la organización, pues Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes al exministro y su asesor.