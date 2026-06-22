Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

CASO KOLDO

El Supremo declara probado que Aldama abonó unas vacaciones a Ábalos "en pago a las gestiones realizadas en el rescate de Air Europa"

Los magistrados aseguran que el ministro promovió la difusión a los medios de comunicación de una nota de prensa, "consiguiéndose el objetivo pretendido por Víctor de Aldama y por la compañía Air Europa de tranquilizar a los acreedores de la compañía aérea"

Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Begoña Gómez y sentencia del caso mascarillas

El exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, a su llegada al Tribunal Supremo, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España).

El exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, a su llegada al Tribunal Supremo, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

MADRID

Los magistrados del Tribunal Supremo declaran "probado que en pago a las gestiones realizadas en relación con el rescate de Air Europa, Víctor de Aldama, con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos, gestionaron el arrendamiento de una vivienda en la localidad de Marbella (Villa Parra)", en la que el exministro y su familia pasaron las vacaciones de verano, durante los días 14 a 23 de agosto de 2020.

Para los magistrados, "Ábalos disfrutó del inmueble sin abonar la renta, que fue satisfecha por Patricia Uriz [la mujer de Koldo García], con cargo a las entregas de dinero que Víctor de Aldama venía realizando a los otros dos acusados, por las distintas gestiones encomendadas".

Archivo - El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario

Archivo - El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario / Pool - Archivo

En esas fechas, "Aldama asesoraba a Air Europa, de la que estuvo percibiendo a través de su accionista único, Globalia Corporación SA, la cantidad de 12.100 euros mensuales, desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020".

Dificultades de la aerolínea

En concreto, la sentencia destaca que, a consecuencia de la pandemia de coronavirus, "las dificultades económicas de la compañía se vieron incrementadas por las exigencias y las amenazas de acreedores". Y fue ese momento en el que Aldama reclamó a Ábalos, a través de Koldo García, "que el Ministerio de Transportes emitiera una nota de prensa, en la que, de alguna manera, se anticipara la concesión del rescate, con la finalidad de tranquilizar a los acreedores de la aerolínea.

Koldo García revela que el abogado del PP le ofreció colaborar &quot;mintiendo y engañando&quot;

Koldo García durante el juicio / efe

Ábalos, asumió la petición y encargó la redacción de una nota al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. Este cargo, que ahora preside Correos, reconoció que recibió "una llamada de Víctor de Aldama, que Koldo García por orden del ministro le dijo que contestara, relativa al rescate de Air Europa". También declaró que se reunió con [el máximo accionista de la aerolínea] Javier Hidalgo y que en el encuentro estaba Víctor de Aldama".

Difundido en la prensa

"El comunicado fue difundido a determinados medios de comunicación nacional el siguiente, día 7 de agosto de 2020, consiguiéndose el objetivo pretendido por Víctor de Aldama y por la compañía Air Europa de tranquilizar a los acreedores de la compañía aérea", afirma el fallo del Tribunal Supremo.

Noticias relacionadas y más

Los magistrados destacan en su sentencia que la declaración de Víctor de Aldama, unida a las declaraciones de los otros dos acusados y de la testigo Patricia Uriz [la mujer de Koldo García] resultan determinantes para la reconstrucción de estos hechos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
  4. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  6. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  7. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa plegable de jardín más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas

Llanera pone en marcha sus campamentos de conciliación con récord de participantes: 305 menores este verano

Llanera pone en marcha sus campamentos de conciliación con récord de participantes: 305 menores este verano

Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad recomendada pero no fijarse en la señal R-2: la Guardia Civil extrema la vigilancia y ya castiga

Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad recomendada pero no fijarse en la señal R-2: la Guardia Civil extrema la vigilancia y ya castiga

Asturias apoya a los ayuntamientos costeros con un millón de euros para la limpieza de sus arenales: nuevas bases y las cantidades máximas a las que podrán acceder

Asturias apoya a los ayuntamientos costeros con un millón de euros para la limpieza de sus arenales: nuevas bases y las cantidades máximas a las que podrán acceder

El ocaso de una era en Cuba: muere Ramiro Valdés, descendiente de asturianos que fundó el aparato de inteligencia cubano y asesor del chavismo

El ocaso de una era en Cuba: muere Ramiro Valdés, descendiente de asturianos que fundó el aparato de inteligencia cubano y asesor del chavismo

El segundo premio de la Lotería Nacional aterriza en La Corredoria

El segundo premio de la Lotería Nacional aterriza en La Corredoria

Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido

Así fue el apoteósico recibimiento a las jugadoras del Gaitero Rodiles tras ascender a la élite del fútbol sala femenino

El calor obliga a los obradores de Oviedo a reinventarse: “Era insoportable”

El calor obliga a los obradores de Oviedo a reinventarse: “Era insoportable”
Tracking Pixel Contents