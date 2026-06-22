Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

CASO KOLDO

El Supremo sentencia que Ábalos se "aprovechó" de "su privilegiada situación por su condición de ministro del Gobierno"

El Alto Tribunal destaca que los delitos cometidos por parte de un miembro del Gobierno "erosiona los fundamentos del Estado democrático"

Sentencia de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas, en directo: última hora y reacciones a las penas de cárcel

Pedro Sánchez junto a José Luis Ábalos tras un Consejo de Ministros en febrero de 2021.

Pedro Sánchez junto a José Luis Ábalos tras un Consejo de Ministros en febrero de 2021. / José Luis Roca / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Cabanillas

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos por organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, y lo ha hecho en una sentencia donde destaca en al menos media docena de ocasiones la especial relevancia su "privilegiada situación por su condición de ministro del Gobierno". Una condición de la que el dirigente socialista se "aprovechó" para delinquir, según el Alto Tribunal.

En la sentencia, de 224 páginas y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, otorga especial relevancia al hecho de que Ábalos fuera miembro tanto del Gobierno como secretario de Organización del PSOE, un elemento sin el que hubiera sido imposible la comisión de los delitos. Así, detalla que la función de Ábalos a la trama, integrada también por su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, consistía en que "aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el MITMA -Ministerio de Transportes- y como Secretario de organización del partido que sustentaba al Gobierno su directa influencia cuando era precisa".

En distintas ocasiones, el Supremo hace referencia al "aprovechamiento" que hizo la trama de la posición en el Gobierno del exministro de Transportes. Así, sitúa el origen de la trama en el año 2019, pocos meses después de llegar al Gobierno, cuando "pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico". "Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama".

Esta referencia a su condición de miembro del Gobierno salpica toda la sentencia, donde apunta a que "desde esa posición privilegiada, tanto desde el punto de vista individual como inserto en el Consejo de Ministros, el acusado comete toda una suerte de delitos". Una serie de actividades delictivas a las que el Tribunal Supremo atribuye un "incalculable perjuicio posible, en términos de defraudación de las expectativas que los ciudadanos depositan en sus servidores públicos".

"Quien transgrede las reglas del cargo es, entre otros, una autoridad de especial relevancia estatal, en su condición de ministro del Gobierno de España y, al tiempo, secretario de organización del partido que sustenta al Gobierno", destaca a lo largo de la sentencia. "Los actos analizados no solo buscan un beneficio, sino que se ejecutan desde el ejercicio del poder público y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales, como lo es el Gobierno", detalla.

"José Luis Ábalos tenía un gran poder de influencia por su condición de ministro del Gobierno de España, así como por su posición orgánica dentro del PSOE, no solo sobre el MITMA [Ministerio de Transportes], sino también ante otros Ministerios y Administraciones", destaca en otro punto de la sentencia, señalando que se valía de "su asesor y mano derecha, Koldo García", que ha sido condenado a 19 años de prisión, para hacer "gestiones favorables para las empresas vinculadas con Víctor de Aldama, gestiones que serían retribuidas mediante el pago de comisiones con dinero en efectivo y también en especie, encontrando así una oportunidad de obtener beneficios económicos ilícitos".

"Erosiona los fundamentos del Estado"

En la sentencia, el Tribunal Supremo otorga especial gravedad a los hechos condenados, donde apunta a que la corrupción no es sólo "un ilícito económico", sino "un fenómeno que afecta a la integridad de las organizaciones, tanto públicas como privadas, y a la confianza en su funcionamiento".

Así, el tribunal también llega a calibrar algunos de los efectos de la actividad criminal llevada a cabo desde el cargo de ministro del Gobierno: "Su gravedad radica en que erosiona los fundamentos del Estado democrático, al distorsionar la finalidad del poder público y convertirlo en un instrumento al servicio de intereses particulares".

"Se trata de conductas que guardan una conexión directa con el ejercicio de la autoridad política, y, por ello, poseen un potencial desestabilizador mucho mayor", detalla en otro punto, advirtiendo de que los delitos juzgados "son actos que socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de Derecho".

Noticias relacionadas

"La corrupción, en estos supuestos, opera como un fenómeno que distorsiona la finalidad del poder, debilita los contrapesos institucionales y compromete la igualdad de los ciudadanos ante la ley", abunda el Supremo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
  4. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  6. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  7. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa plegable de jardín más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mochila y bolsa de viaje de cabina más barato del mercado: por solo 12,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mochila y bolsa de viaje de cabina más barato del mercado: por solo 12,99 euros

Barbón conocía a Leire Díez: "Siempre tuve buen trato con ella; pero no sé nada de las cloacas"

Barbón conocía a Leire Díez: "Siempre tuve buen trato con ella; pero no sé nada de las cloacas"

Emergencias insta a los asturianos a reducir la actividad física y buscar la sombra ante una ola de calor nunca vista que llegará a los 40 grados

Emergencias insta a los asturianos a reducir la actividad física y buscar la sombra ante una ola de calor nunca vista que llegará a los 40 grados

¿El estrés prolongado puede ser causante de enfermedades cardiológicas?

El Estado fija en 31 millones la cuantía máxima a devolver para poder reabrir la mina de Vega de Rengos: Tyc Narcea alega que ellos no recibieron las ayudas

El Estado fija en 31 millones la cuantía máxima a devolver para poder reabrir la mina de Vega de Rengos: Tyc Narcea alega que ellos no recibieron las ayudas

La fiebre por el Mundial de fútbol llega al mercado de Avilés: "La camiseta blanca de Pedri arrasa"

La fiebre por el Mundial de fútbol llega al mercado de Avilés: "La camiseta blanca de Pedri arrasa"

Llanera pone en marcha sus campamentos de conciliación con récord de participantes: 305 menores este verano

Llanera pone en marcha sus campamentos de conciliación con récord de participantes: 305 menores este verano
Tracking Pixel Contents