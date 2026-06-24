La Fiscalía solicita trece años de cárcel para 'El Mediador' y ocho para el exdiputado del PSOE 'Tito Berni' por la trama de corrupción en Canarias

La Fiscalía ha dado un paso definitivo para sentar en el banquillo de los acusados a los implicados en el caso Mediador, una de las tramas de corrupción más mediáticas de los últimos años en Canarias. En su escrito de acusación formal dirigido al Juzgado de Instrucción nº 4 de Santa Cruz de Tenerife (Procedimiento Abreviado nº 136/2022), el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra Marco Antonio Navarro Tacoronte, 'El Mediador'; Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni'; Taishet Fuentes Gutiérrez y Francisco Espinosa Navas, entre otros.

El documento relata la existencia de un grupo criminal perfectamente organizado que estuvo especialmente activo entre mediados de 2020 y mediados de 2021. Su modus operandi consistía en captar a empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables en Canarias a los que ofrecían tratos de favor, la adjudicación de contratos públicos o la rebaja y anulación de expedientes sancionadores. A cambio, la trama exigía cuantiosas contraprestaciones económicas, regalos y la financiación de fiestas y servicios de prostitución en hoteles.

Las penas solicitadas para el núcleo de la trama

La Fiscalía tipifica los hechos bajo los delitos de cohecho continuado, prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, falsedad en documento mercantil, estafa y tráfico de influencias, solicitando penas de especial gravedad para los líderes del entramado:

-Marco Antonio Navarro Tacoronte ('El Mediador'): se enfrenta a la mayor petición de condena. La Fiscalía solicita para él un total de 13 años de prisión desglosados por los delitos de cohecho (6 años), estafa (3 años), grupo criminal (2 años), falsedad documental (1 año) y tráfico de influencias (1 año). Era el encargado de captar a las víctimas y canalizar los pagos a través de cuentas puente para borrar el rastro del dinero.

Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, durante el juicio. / Arturo Jiménez

-Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Exdiputado nacional): el Ministerio Público solicita 8 años de cárcel (6 por cohecho y 2 por grupo criminal), además de 12 años de inhabilitación absoluta. El político utilizaba el Congreso de los Diputados como "puesta en escena" para dar fiabilidad a la red y exigía un "peaje" inicial de 5.000 euros camuflado como donaciones a la Asociación Deportiva Vega Tetir, que él mismo presidía.

El ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', a su llegada a declarar al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife / Europa Press - Archivo

-Taishet Fuentes Gutiérrez (Exdirector General de Ganadería): sobrino del diputado, se enfrenta también a 8 años de prisión por cohecho y grupo criminal, a los que se suman otros 3 años de cárcel por un delito de estafa. Aprovechaba su cargo público en el Gobierno de Canarias para identificar a ganaderos con problemas y presionarlos internamente.

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Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería hasta junio del pasado año, que ha sido citado a declarar el día 29 de junio en Santa Cruz de Tenerife. / E.D.

-Francisco Espinosa Navas (General de la Guardia Civil): investigado por utilizar su posición al frente del proyecto Gars Sahel en la Fundación FIIAPP para ofrecer proyectos comerciales falsos en África a cambio de comisiones y estancias hoteleras de lujo.