Caso Zapatero
El juez Calama cita al supuesto testaferro de Zapatero el próximo 21 de julio
Las sospechas sobre el propietario de Análisis Relevante se relacionan con pagos al expresidente que según los investigadores sirvieron para compensar sus labores de influencia
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga por tráfico de influencias y blanqueo de capitales a José Luis Rodríguez Zapatero ha citado en calidad de investigado el próximo 21 de julio a Julio 'Julito' Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno y propietario de la consultora Análisis Relevante. Tras la mínima condena obtenida por el comisionista Víctor de Aldama en otra de las causas que cercan al PSOE, la referida al ministro José Luis Ábalos, tras colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, se especula con la posibilidad de que 'Julito' opte por una estrategia de defensa similar.
Los investigadores apuntan indicios de que los pagos de hasta dos millones de euros desde esta consultora y otras sociedades del entorno de 'Julito' tanto a Rodríguez Zapatero como a la empresa de sus hijas Whathefav no obedecieron a trabajos reales, sino a presuntamente compensar la labor de influencia del expresidente en relación con varias actividades del entramado investigado, entre ellas la obtención del rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Solo Análisis Relevante remitió 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por esta consultora, -- proceentes de Plus Ultra y de las empresas también presuntamente implicadas Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa--terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia