En el Congreso
Junts plantea a Sánchez que dé un paso atrás y deje que el bloque de investidura elija a otro presidente
Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha llegado a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso con una nueva propuesta bajo el brazo. Tras pedir, cuando no exigir, el adelanto electoral o una cuestión de confianza, la dirigente posconvergente ha propuesto al presidente del Gobierno que dé un paso atrás y permita que el bloque de la investidura elija a otro jefe del Ejecutivo para terminar la legislatura y evitar así unas elecciones generales en las que la extrema derecha podría lograr mucho más peso del actual.
"Medite con serenidad lo que hoy le proponemos", le ha dicho Nogueras a Sánchez desde la tribuna de oradores, demorando varios minutos la propuesta y elevando la tensión en el hemiciclo del Congreso. En esos minutos, la diputada de Junts ha advertido al presidente del Gobierno de que llegaba al debate de este miércoles "tocado y hundido", sin la "mayoría" y la "legitimidad" suficientes para seguir gobernando y siendo "el principal obstáculo" para que continúe la legislatura. Sobre todo, ha explicado, por los incumplimientos del Gobierno que les ha llevado a romper sus relaciones con el Ejecutivo.
Eso sí, ha dicho que sigue existiendo una mayoría conformada por el bloque de la investidura -PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria- que no quiere que "la extrema derecha ocupe el poder". Así, ha lanzado una petición clara al presidente del Gobierno: "Señor Sánchez, apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que sí tenga la capacidad de cumplir, de cumplir con Catalunya y de cumplir con los catalanes".
El camino propuesto por Nogueras conllevaría la dimisión de Sánchez y que el pleno celebrase una nueva votación de investidura. En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con las mociones de censura, el nuevo candidato debería ser elegido entre los diputados que conforman el Congreso. Nada ha dicho la portavoz posconvergente sobre quién podría ser elegido o con quién se sentirían a gusto los de Carles Puigdemont.
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