Terremoto en Venezuela
El Gobierno mandará personal de la UME a Venezuela y ayuda de la Agencia de Cooperación
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha conversado por teléfono su homólogo venezolano, Yván Gil, tras los terremotos que han sacudido al país sudamericano
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ofrecido este jueves a su homólogo venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) tras los terremotos que han sacudido su país.
Precisamente, desde el Ministerio de Defensa avanzan a esta redacción que "levan desde la madrugada preparándose por si acaso era necesario activarse". "Mandamos apoyo y personal" pero aun no están cerrados los concretos de esa ayuda, según dichas fuentes.
Albares ha hecho este ofrecimiento a su homólogo durante una conversación telefónica entre ambos, pocos minutos antes de despegar con el rey hacia México para asistir al encuentro del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay que se disputa la madrugada del sábado.
Fuentes de Exteriores han indicado que el ministro ha trasladado a su homólogo de Venezuela su solidaridad después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos.
Ambos han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en la República Dominicana para concretar esa ayuda, según han indicado las fuentes.
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