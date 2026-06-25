TERREMOTOS EN VENEZUELA
El miedo de los venezolanos tras los dos terremotos: "La gente va a dormir en sus carros"
Testimonios recabados por esta redacción ponen de manifiesto los problemas generados en las comunicaciones viarias: "Han cerrado el paso en dirección a San Antonio entre el km 0 y 4 de la Panamericana, pero habilitaron uno de los canales contrarios para subir"
Terremotos en Venezuela, hoy en directo: última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos
Los caraqueños han llenado las calles de la capital de Venezuela después de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2, que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas. "Toda la gente de los 12 edificios que conforman El Conjunto Residencial El Paraíso está fuera de las casas. La gente va a dormir en sus carros. El Colegio San Agustín El Paraíso sufrió leves daños en su estructura, pero habilitó sus espacios para que las personas pasen la noche allí (tienen luz y agua). Muchas familias cercanas al colegio fueron a pernoctar allí". De esta forma explica Fernanda, periodista, la situación que está viviendo la población al oeste de Caracas, según el testimonio recogido por esta redacción de manera teléfonica desde España.
"Esta cerrado el paso en dirección a San Antonio entre el km 0 y 4 de la Panamericana, pero habilitaron uno de los canales contrarios para subir. Recomiendan a las personas que vayan a ir a los Altos Mirandinos que tomen la vía de la Rinconada para empalmar con el km 5 de la Panamericana", prosigue esta informadora, que explica que su edificio "sufrió daños y mi apartamento también. Apenas tengo cobertura. Nos estamos moviendo a San Antonio de los Altos", completa la informadora.
En el municipio de Baruta, según Globovisión, numerosos habitantes comenzaron a concentrarse en plazas y espacios abiertos, como el Polideportivo Rafael Vidal, siguiendo las recomendaciones de los cuerpos de seguridad.
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