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INFORME DE TRANSPARENCIA

Así repartió la publicidad institucional el Gobierno en el 2025

La inversión en Prisa triplica la del segundo grupo periodístico pese a que la diferencia de audiencia es solo del 22%

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. EFE/J.J. Guillén. Amplía texto

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. EFE/J.J. Guillén. Amplía texto / J.J. Guillén / EFE

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Redacción

El Gobierno de España hizo público este martes el Informe 2025 de Publicidad y Comunicación Institucional en el que se detalla la inversión hecha por los diversos ministerios en todos los soportes de comunicación. La cifra alcanzó el año pasado un total de 88 millones de euros, un 25% más que en el 2024 incluyendo todos los soportes, desde los medios de comunicación convencionales y digitales hasta la publicidad exterior. El informe no incluye la inversión de las empresas públicas dependientes de los distintos ministerios. Los departamentos en los que se concentra la mayor inversión son Agricultura (20 millones), Transformación Digital (17 millones), Igualdad (14,5 millones), Interior (12 millones) y Transición Ecológica (11,2 millones). Resulta sorprendente que algunos ministerios que no tienen casi competencias, porque están cedidas a las Comunidades Autónomas, mantienen altos niveles de inversión en medios de comunicación como es el caso de Derechos Sociales (8,5 millones), Cultura (8,2 millones) o Sanidad (7,6 millones). La ley de publicidad institucional ampara estas inversiones en la necesidad de que los ministerios informen a la población de las materias de interés público en las que tienen competencias.

Gráfico que muestra la inversión publicitaria por grupos de comunicación.

En cuanto a los receptores del gasto publicitario de la Administración General del Estado, el ranking lo encabeza el grupo Prisa (que tiene 3 periódicos y una red de emisoras de radio) que ingresó un total de 12,1 millones (el 16 % del total), seguido de Atresmedia que dispone de seis licencias de TDT y una red radiofónica que recibió 8,9 millones (el 12,1 % del total). Cierra el podio Mediaset con 5,7 millones (7,8 %) en sus siete licencias de TDT. En cuanto a los grupos periodísticos, a Vocento (13 cabeceras) se le adjudicaron contratos por un valor total de 3,6 millones, a Unidad Editorial (3 cabeceras) por 2,7, a Prensa Ibérica (editora de este periódico y otros 26) 2,6 millones y a Godó (2 publicaciones) 1,8 millones. Si analizamos estos datos en relación a la audiencia, observamos que Prisa sumó en diciembre del 2025 una audiencia digital de 24 millones de usuarios únicos mensuales mientras que Vocento acumuló 22 millones, un 12% menos que el grupo líder mientras que la diferencia en inversión del Gobierno de España fue del 40%. Esta desproporción se reproduce en el caso de los grupos Godó y Henneo que tienen prácticamente la misma audiencia digital y el segundo recibe casi un 30 % menos de inversión. En el caso de Prensa Ibérica, ingresó una quinta parte que el líder del ranking cuando la diferencia de audiencia es de a penas el 16%. El diario digital El Español, pese a ocupar el sexto lugar en el medidor oficial de audiencias de GfK en diciembre del 2025, recibió el 0,44 % de la inversión pública del Estado en publicidad.

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La audiencia media en GFK.
Gráfico de lectores diarios en EGM.

Si lo comparamos con la audiencia de los medios de papel, la proporcionalidad no mejora, puesto que, según el Estudio General de Medios (EGM), Unidad Editorial supera en tres puntos a Prisa y a Prensa Ibérica y en cuatro puntos a Vocento en número de lectores con lo que en ninguna de las magnitudes de medición de la audiencia de los medios informativos en España se cumple un criterio de proporcionalidad en la asignación de la publicidad institucional en España. El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña son los únicos entes públicos que detallan su inversión de publicidad institucional. El resto de administraciones solo publican el total invertido.

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