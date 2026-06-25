Sánchez alivia a un PSOE en la UVI: "Cogemos aire, pero el agua sube cada vez más"

Los socialistas cogen un poco de aire. En un entorno casi irrespirable, acosados cada día por las novedades de continuas y numerosas investigaciones judiciales y tras la demoledora sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por corrupción, el debate en el Congreso de Pedro Sánchez frente al PP y Vox, por un lado, y sus socios parlamentarios por otro fue recibido ayer como un pequeño balón de oxígeno por un partido que se siente acosado y en cuidados intensivos. Como aseguró un destacado diputado socialista a EL PERIÓDICO, "tras el debate, cogemos aire, pero el agua sube cada vez más".

La gran mayoría de las fuentes de la dirección del PSOE y de los diputados socialistas alabaron en conversación con este diario la intervención del presidente del Gobierno, que llega en un momento judicial y anímicamente crítico, en vísperas del Comité Federal del PSOE del próximo sábado y que trata de ser el colofón de un calvario judicial que alcanzó su máxima expresión el lunes con la sentencia del Supremo. Los socialistas llevaban semanas confiando en que la comparecencia de Sánchez hoy y en que el Comité Federal del sábado podrían suponer el fin de la peor etapa de la legislatura. Pero ahora ya nadie confía en nada. Y saben que en cualquier momento pueden recibir otro golpe como los de las últimas semanas.

De momento y ante el debate de ayer, los socialistas destacaron que Pedro Sánchez estuvo "fuerte", "tranquilo" y "seguro". "Da la cara" y "no se esconde", en opinión de la mayoría de los suyos. Desde la Ejecutiva Federal destacaban ayer por la tarde "la enorme resiliencia del presidente", que "no se para ante nada, aunque parezca increíble" y que termina transmitiendo una pequeña parte de esa fortaleza a un partido desmoralizado y semihundido por la realidad de cada día.

Debate "en campo abierto"

Como valoró ayer un ministro, el debate "fue bien" para el Gobierno porque "siempre que se celebra en campo abierto, nos va bien; el PP vive mejor escondido en la Brunete mediática".

Sánchez quiso diferenciar los casos de corrupción relacionados con Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, a los que dio toda la credibilidad, de las causas que muchos socialistas tildan de "políticas" en torno a su hermano o a su mujer. Pero la duda de muchos socialistas es que eso "llegue a la opinión pública" porque "todo están envuelto en una maraña indescifrable que traslada la impresión de que el Gobierno está rodeado de corrupción", añaden fuentes socialistas.

El presidente protagonizó un debate especialmente duro con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el que los reproches mutuos por la corrupción de ambos partidos coparon buena parte de los minutos de ambos. El famoso "Y tú más". Como aseguró una fuente destacada de la Ejecutiva, el 'cara a cara' desató una "masiva reacción entusiasta" de los socialistas más entregados. Pero para "los ciudadanos menos politizados", tanta acusación de corrupción "no les motiva ni en un sentido, ni en otro", lamentaba este dirigente.

"No valen excusas"

Justo mientras se celebraba el debate, se conocía la citación del empresario amigo de Zapatero Julio Martínez para el próximo 21 de julio, el nuevo contrato del expresidente Zapatero a cambio de 200.000 euros o la petición de la Fiscalía para el exdiputado socialistaTito Berni. Ni un segundo de respiro. "En mi agrupación, los más exaltados denuncian la cacería judicial contra Sánchez y contra el PSOE, pero yo les digo que sí, que puede ser, pero que José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Leire Díez estaban también ahí y a la vista de todos está cómo actuaron, así que no valen excusas", explicaba ayer un secretario general local al describir la crítica situación del partido.

Las críticas del día anterior de Felipe González o del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del día anterior se daban por descontadas en el partido. Pero la desmoralización de los socialistas es evidente y no se recupera por un debate parlamentario.

Los socialistas consultados destacaron casi de forma unánime que Feijóo estuvo "muy flojo". "Parece que solo hablara para Tellado y para Esther Muñoz; mi sensación es que Feijóo es nuestra mayor ventaja en tiempos muy difíciles", aseguraba un diputado socialista. La mención del presidente del PP al padre fallecido de Patxi López fue lamentada como "miserable" por varios socialistas. "En esa intervención iba bien, dándoles a todos y de forma innecesaria y sin sentido, al final tiene que meter la pata y meterse con una persona fallecida para desacreditar al adversario político; es incomprensible", añadían desde Ferraz.

Como aseguró la portavoz federal socialista en sus redes sociales, Montse Mínguez, "que Feijóo recurra al padre fallecido de Patxi López para intentar hacer daño político dice mucho de la miseria moral del personaje; lo de hoy ha sido sencillamente indigno".

Lo que el Gobierno y el PSOE consideraron previsible es el alejamiento del Ejecutivo de los socios de investidura que ayer se hizo más evidente que nunca en esta legislatura. No solo de los socios hacia Sánchez, sino también desde el mismo presidente hacia ellos. Como destacan fuentes del Gobierno, "la proximidad de las elecciones es normal que provoque que cada partido se aleje del Gobierno y del resto buscando su propio nicho electoral; lo que en circunstancias normales habría pasado en septiembre, se ha adelantado por la actualidad judicial y el duro debate de hoy", añaden. Un dirigente regional aplaudía las desabridas respuestas de Sánchez a sus socios de investidura: "Ya está bien que todo el mundo intente darnos lecciones".