El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda que, a través de la Abogacía General del Estado, pueda personarse contra José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros. Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal".

Ello quiere decir que Calama ve a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes". El magistrado encargó a la joyería Ansorena y al Instituto Gemológico Español la tasación de cerca de un centenar de piezas que los agentes encontraron en una caja fuerte del despacho de Zapatero.

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero / Europa Press

El trabajo, que arrojó un valor en el mercado de algo más de 1,3 millones de euros, motivó que el magistrado de la Audiencia Nacional abriera esta pieza separada por contrabando y fraude fiscal. El alto valor de las joyas obliga al juez a investigar el origen de este patrimonio --el collar más caro ha sido tasado en 278.000 euros-- así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Durante su declaración del pasado 17 de junio, y tras intentar sin éxito que el juez aplazara su interrogatorio sobre el hallazgo concreto de las joyas en su caja fuerte, se acogió a su derecho a no declarar sobre este asunto alegando que necesitaba disponer del tiempo necesario para acceder a documentos que permitan acreditar que se trataba de regalos realizados durante un viaje a España de autoridades de Arabia Saudí en 2007. Desde ese momento no ha existido ningún movimiento por parte de la defensa dirigido a aclarar el origen de los supuestos regalos.

Desde el entorno de Rodríguez Zapatero se explicó a este diario que los collares, sortijas y pulseras de mayor valor en el ajuar encontrado a Zapatero nunca fueron tasados por él ni por su familia, por lo que desconocían qué valor podían tener.

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Los regalos, según las mismas fuentes, se entregaban en cajas institucionales y Rodríguez Zapatero las habría depositado en la misma caja fuerte donde ya guardaba las joyas de la abuela de su esposa Sonsoles Espinosa, de mucho menos valor. Algunas de las joyas, según el informe de la UDEF, estaban en "bolsa de inscripción Presidencia del Gobierno".