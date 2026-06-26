Caso Zapatero
Zapatero pide expulsar de la causa sus conversaciones con 'Gertru', que vincula a una investigación "prospectiva y no autorizada"
La defensa del expresidente del Gobierno carga contra la UDEF y reclama que la investigación se limite a los hechos descritos en el auto que motivó la entrada en su despacho el 19 de mayo
José Luis Rodríguez Zapatero no considera suficientes las medidas acordadas por el juez que le investiga por tráfico de influencias en la Audiencia Nacional tras la publicación en varios medios de comunicación de detalles de las conversaciones que mantuvo secretaria, Gertrudis 'Gertru' Alcázar, que fueron incluidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en los anexos de su último informe.
Pese a estar de acuerdo con ellas, su defensa va más allá y en un nuevo escrito remitid al Juzgado Central carga contra los agentes que incluyeron dichos mensajes en el anexo a su informe, "porque la vida del señor José Luis Rodríguez Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sinjustificación alguna y sin autorización judicial".
Por ello, reclama que la investigación se limite a los hechos descritos en el auto que motivó la entrada en su despacho el pasado 19 de mayo y, en consecuencia, se acuerde devolver a la unidad policial esteinforme --en el que se señalaban indicios de un nuevo relación con pagos de una empresa peruana a cambio de gestiones con el anterior Gobierno Boliviano-- y que "se desglose y extraiga de los autos, al tratarse de hechos ajenos a los aquí investigados y haber sido analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada".
El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIODICO, alude a "la absoluta falta de cuidado y de respeto por los derechos fundamentales" de Rodríguez Zapatero que se muestra en dicho informe, que se sustenta en las conversaciones extraídas del teléfono móvil de la secretaria.
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Fuente: El Periódico
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