Sánchez responde a Page: "Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido en su intervención final a puerta cerrada en el Comité Federal al dirigente más crítico del cónclave socialista, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page: "Los que ahora piden que se adelanten las elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016", aseguró, como explicaron fuentes del cónclave. El presidente del Gobierno recordaba así los tiempos en los que fue expulsado de la dirección del partido también en un Comité Federal en 2016. Posteriormente, la Gestora que tomó las riendas del PSOE convocó al máximo órgano de gobierno de la formación y allí se aprobó que el Grupo Socialista en el Congreso se abstuviera para hacer posible la investidura de Mariano Rajoy y evitar unas terceras elecciones.

Mantener aquel No es no a Mariano Rajoy forzó la dimisión de Sánchez también como diputado para no tener que votar en contra de una decisión del Comité Federal. Posteriormente, esa negativa a la investidura le sirvió como relato para ganar las primarias ya en 2017 con el voto de la militancia. En su intervención final de este sábado, Sánchez ha llamado a todo el partido para engrasar la maquinaria electoral para las elecciones autonómicas y municipales, pero también para las generales: "Tengo unas ganas enormes de ganar", ha proclamado.

Sánchez ha reiterado su intención de presentar e intentar aprobar los Presupuestos Generales en 2026 y convocar elecciones en 2027, sin concretar si serán antes o después de las municipales y autonómicas.

Indignación en Castilla-La Mancha

Esta respuesta tan contundente de Sánchez provocó la indignación de la delegación socialista de Castilla-La Mancha, la única que se mostró netamente crítica contra el secretario general socialista. En conversación con EL PERIÓDICO, replicaron que "los que piden elecciones ahora lo hacen por lo que viene pasando desde 2023" y "lo hacen con los mismos argumentos que Sánchez utilizó en 2018 para decirle a Rajoy que si él dimitía, retiraba la moción de censura".

Pedro Sánchez cerró así un Comité Federal que cerró filas en torno a su liderazgo. García-Page y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, fueron casi las únicas voces críticas. El resto de los secretarios generales apoyaron al líder socialista y no le pidieron adelantar o retrasar las elecciones, como también hizo Page. "El secretario general se ha ganado el derecho a convocar las elecciones cuando él considere", resumió el líder de los socialistas castellanoleoneses, Carlos Martínez, tanto en declaraciones a los periodistas como después, a puerta cerrada.

García-Page fue crítico tanto ante los periodistas como dentro del Comité. Allí, denunció que en el partido "falta autocrítica" y que la respuesta dada por Ferraz a los casos de corrupción conocidos hasta ahora ha sido insuficiente: "La gente nos responsabiliza de connivencia con la corrupción", aseveró. Además, exigió "garantías" de que el partido no va a ser imputado por corrupción, como se teme que puede ocurrir.

"Defender lo que defiende la derecha"

A Page le contestaron a puerta cerrada, además de Sánchez, la vicesecretaria general, María Jesús Montero, el ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, el president de la Generalitat, Salvador Illa, e, indirectamente, la exministra y secretaria general de Aragón, Pilar Alegría. Casi siempre sin citarle, pero con alusiones casi directas, López aseguró, por ejemplo, que "defender lo que defiende la derecha es más fácil y te da más salidas laborales". La número dos del PSOE y líder de los socialistas andaluces, por su parte, censuró que "nadie debería colaborar con las maniobras contra el PSOE".

Fuentes próximas al presidente castellano-manchego se mostraron sorprendidas porque "se hable más de García-Page que de Santos Cerdán". Desde Castilla-La Mancha lamentaron el "mínimo, bajísimo nivel de autocrítica interna" que se pudo apreciar en el Comité tras "los hechos gravísimos que venimos viviendo en el Gobierno y en el partido desde 2023".

Fuentes internas del cónclave calificaron el ambiente y el ánimo interno como de "enorme preocupación" y "calma tensa": "Muchos de los que intervenían trataban de hacer méritos delante del secretario general", aseguraba un dirigente territorial. Un secretario general provincial calificó el cónclave en conversación con este diario como "una meta volante que había que pasar" porque "nadie atisba el final de la etapa de la corrupción; aun queda mucho por salir".

Illa, el más entusiasta

Quizá el dirigente más entusiasta en su apoyo cerrado a Sánchez fue Salvador Illa. El president afirmó sentirse "orgulloso de ser socialista, la cara bien alta; ni nos doblan ni nos callan". Illa suscribió a puerta cerrada "completamente, sin matices" las palabras de Sánchez: "El diagnóstico ya está hecho, lo que toca ahora es centrase en por qué hay que seguir y para qué". La respuesta al al porqué es "por respeto a los valores socialistas, a la verdad, por lealtad, por orgullo y por integridad". Y "para qué": se contestó: "Para seguir generando prosperidad y riqueza en España. Para compartirla". Tras la reunión de Ferraz, fuentes próximas al president aseguraron que "el liderazgo de Sánchez sale muy reforzado" por el "apoyo muy mayoritario" del cónclave.

Además de Illa, el ministro Óscar López, la presidenta del Congreso, Francina Armengol o Pilar Alegría fueron algunos de los dirigentes más entusiastas con Sánchez. Poco o nada se habló de las joyas de Zapatero o de la investigación al expresidente, más allá de lo que aseguró el presidente en su intervención inicial: se trata de un caso en un "estado indiciario" y en el que se ha "atropellado" los derechos fundamentales del expresidente por la filtración de su agenda y sus mensajes personales.

Como aseguraron varios miembros del Comité, el cierre de filas obedece también al momento electoral. El cónclave aprobó el calendario de primarias para las elecciones municipales y en los próximos meses todo el partido se volcará en los territorios en "los comicios más importantes para el PSOE, porque es un partido con una gran implantación territorial en toda España", explicaba un secretario general autonómico. "Es lo que toca ahora", añadía otra fuente, "todos a una para las elecciones municipales, para las autonómicas donde las haya y también para las generales".