Cita electoral
Feijóo acusa a Sánchez de "ingeniería electoral" al "fabricar" votantes con la nacionalización de millones de personas ante un PSOE "muerto"
Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de realizar "ingeniería electoral" con la "fabricación" de millones de votantes de cara a los próximos comicios generales. El presidente del PP ha sembrado dudas este lunes sobre los resultados que puedan salir de las urnas en la siguiente cita electoral apuntando a la Ley de nietos que, según ha dicho, permitirá incrementar el censo de votantes en dos millones y medio de personas. Todo ello, ha apuntado, para rescatar a un PSOE "muerto" y en "quiebra" ante los presuntos casos de corrupción conocidos.
"Es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando nuevos votantes me salen las cuentas", ha denunciado el líder popular en una entrevista en EsRadio en la que se ha cuestionado en reiteradas ocasiones los resultados electorales. En concreto, Feijóo ha apuntado a que hay cerca de 2,5 millones de solicitudes para obtener la nacionalidad española a través de la Ley de nietos y ha llegado a decir que se está "externalizando" este proceso en países como Cuba, aunque esta información ha admitido que aún no la tiene confirmada.
En varios momentos, Feijóo ha asegurado que está "preocupado" por estas actividades del Gobierno de coalición porque "no ha habido un caso en la democracia española en la que en un año se incremente el número de españoles en 2,5 millones". También ha cargado contra la regularización de migrantes, asegurando que va en contra de la legislación europea.
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Fuente: El Periódico
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