Anticorrupción
La Fiscalía mantiene su petición de 15 años de cárcel para Fernández Díaz y su ex 'número dos' en el juicio de 'Kitchen'
Los inspectores Fuentes Gago y Díez Sevillano quedan fuera del juicio al retirarse todas las acusaciones contra ellos
EP
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de penas de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex 'número dos', Francisco Martínez, en el marco del juicio de la 'Operación Kitchen', que indaga en el presunto espionaje orquestado para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Por otro lado, los inspectores jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano han quedado fuera de juicio después de que la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, y el PSOE y Podemos, acusaciones populares en el proceso, hayan retirado la acusación contra ellos, según ha comunicado la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga el caso, Teresa Palacios.
La familia Bárcenas reclamaba 41 años de cárcel para ambos, mientras que el PSOE y Podemos, como acusación popular, abogaban por penas que van desde los 32 años y cuatro meses hasta los 39 años de prisión.
En el turno de las conclusiones definitivas del juicio de 'Kitchen', que ha tenido lugar tras la declaración de los dos inspectores y el comisario José Luis Olivera, los últimos acusados en el juicio, el fiscal César de Rivas ha confirmado que mantiene la petición de 15 años de cárcel para Fernández Díaz, Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, así como los 19 años que solicitaba para el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El representante del Ministerio Público se ha ratificado en los 12 años y cinco meses de prisión que reclama para Sergio Ríos, quien fuera chófer de la familia Bárcenas y acusado por haber sido captado como confidente de la presunta trama, y también en los dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
Asimismo, al confirmar su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal De Rivas se ha mantenido en su posición de no acusar a Fuentes Gago, Díez Sevillano y Olivera, como había hecho en las conclusiones provisionales.
Por otro lado, la abogada de la familia Bárcenas ha rebajado sustancialmente las penas que había reclamado para todos los acusados al inicio del juicio. En concreto, la letrada ha pasado de pedir 41 años de cárcel para todos los acusados y 33 años para el chófer, a 17 años y medio para todos y 11 y medio para Sergio Ríos.
También han reducido las peticiones de penas las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Podemos, que inicialmente solicitaban para los acusados condenas de entre 32 y 47 años de cárcel.
Por su parte, las defensas han elevado a definitivas las conclusiones provisionales trasladadas con anterioridad al inicio del proceso, en las que solicitan la libre absolución de sus clientes.
Fuente: El Periódico
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