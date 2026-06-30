Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Memoria democrática

El Gobierno anuncia cuatro nuevos vestigios que deben retirarse por "exaltación de la dictadura franquista"

En Almería, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Majadahonda (Madrid)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la presentación de nuevos vestigios contrarios a la Memoria Democrática, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 30 de junio de 2026, en Madrid.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la presentación de nuevos vestigios contrarios a la Memoria Democrática, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 30 de junio de 2026, en Madrid. / Diego Radamés - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Servimedia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentó este martes los nuevos vestigios que entrarán a formar parte del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática debido a que constituyen expresiones de "exaltación de la dictadura franquista" y otros movimientos fascistas europeos.

Durante este acto, Torres afirmó que se han incluido en el catálogo cuatro nuevos vestigios franquistas: el Monumento a la victoria en Santa Cruz de Tenerife, el Monumento a los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid) y las inscripciones en honor a Primo de Rivera en Murcia y en la catedral de Almería.

Los monumentos incluidos en el catálogo y, por tanto, que se retirarán en un futuro cercano "no tienen valores arquitectónicos ni artísticos". Defendió que su retirada o su cambio de significado "es importante en defensa de la memoria" y para "no seguir ensalzando emblemas de la dictadura que se fueron construyendo durante años en distintos lugares de nuestro país".

Además, recalcó que "retirar estos vestigios es responder a la no repetición, a la corrupción, a la inmoralidad y a la verdad", también es "una garantía para que las naciones más jóvenes le den espacio público que no esté presidido por símbolos contrarios a la democracia".

Noticias relacionadas

También responde al "cumplimiento de la ley" y son "pasos decisivos" para que se deje de tener "ese efecto de protección de esos monumentos" franquistas. Con este añadido, ya son siete los estigios recogidos en el catálogo a los que "se van a ir sumando otros" concebidos públicamente como "un monumento a Franco" y al "fascismo europeo".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
  2. Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
  3. Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
  5. El Viejo Pescador, que produce el mejor pulpo del mundo, devolverá a Carreño su industria conservera: 'Lo que queremos crear aquí es la bodega del mar
  6. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  7. El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales
  8. Atención conductores asturianos: atasco kilométrico en la autovía Oviedo-Villaviciosa, a la altura de Parque Principado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cinco camisetas de tirantes de verano más barato del mercado: por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cinco camisetas de tirantes de verano más barato del mercado: por solo 5,99 euros

Emilio Vidal tomará este miércoles las riendas de la Ucayc como nuevo presidente

Emilio Vidal tomará este miércoles las riendas de la Ucayc como nuevo presidente

Ni Galicia, ni la Costa Brava: la mejor playa de España está en Asturias, tiene vistas a los Picos de Europa y parece una piscina natural de aguas cristalinas

Ni Galicia, ni la Costa Brava: la mejor playa de España está en Asturias, tiene vistas a los Picos de Europa y parece una piscina natural de aguas cristalinas

Calles embotelladas, circulación "a paso de tortuga" y conductores "con paciencia": el cierre de un carril del puente del Corredor del Nalón en Sama atasca el tráfico en Langreo

Calles embotelladas, circulación "a paso de tortuga" y conductores "con paciencia": el cierre de un carril del puente del Corredor del Nalón en Sama atasca el tráfico en Langreo

Las Anclas de Castrillón arrasa en Luanco en un multitudinario Memorial Alfredo "Chispa"

Las Anclas de Castrillón arrasa en Luanco en un multitudinario Memorial Alfredo "Chispa"

Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto en Gijón

Folclore, comidas y espuma para vivir San Pedro por todo lo alto en Gijón

Concentración de Asturias Laica a las puertas de la iglesia de San Pedro

Concentración de Asturias Laica a las puertas de la iglesia de San Pedro
Tracking Pixel Contents