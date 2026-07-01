Ayuso continúa apretando con la ley de nietos: "¿Están intentando nacionalizar socialistas?"

Nuevo aldabonazo de Isabel Díaz Ayuso contra la ley de nietos, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite la nacionalización de descendientes de exiliados de la Guerra Civil. Si el pasado lunes ya advirtió sobre el papel de funcionarios y cónsules en ese proceso de nacionalización hoy ha insistido en el carácter ideológico de una medida que ha dicho "pretende provocar voto a la izquierda". "No son los gallegos, no son los asturianos, no son los vascos que un buen día emigraron, no. Se va de tal periodo a tal periodo concretamente, se busca ideológicamente a la persona nacionalizada", ha aseverado. "¿Están intentando nacionalizar socialistas?", se ha preguntado.

El asunto ha centrado buena parte de la casi hora y media de coloquio que la presidenta madrileña ha protagonizado en el Club Siglo XXI. Ayuso no ha llegado como Vox a hablar de "golpe de Estado en diferido" o de "pucherazo". Pero sí ha considerado "inquietante", el "crecimiento inusual del censo" y la "prisa" por las regularizaciones masivas en dos procesos, las nacionalizaciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática y la regularización de extranjeros sin permiso de residencia recién acometida que, ha dicho, "no se entienden el uno sin el otro".

Para justificar esa inquietud se ha preguntado primero quién ha iniciado ambos procesos. "Un gobierno mafioso", se ha contestado. "Si alguien piensa que esto Sánchez lo hace de manera altruista, si alguien piensa que Pedro Sánchez alguna vez ha actuado de manera altruista o solidaria, es que aún no se ha enterado de quién es este señor". "¿Cuándo lo hace?", se ha interrogado a continuación. "Tras nueve años de gobierno, cuando el proyecto está acabado y ve que va a perder las elecciones".

Por ese motivo, ha proseguido, Sánchez busca "de manera quirúrgica" los escaños que necesita para renovar la coalición y para ello, va a favorecer el voto CERA (de los residentes en el extranjero) "allá donde el recuerdo de voto le sea favorable". El elector puede elegir la circunscripción. "Si no, por defecto, el sistema le asigna automáticamente Madrid", ha señalado Ayuso, quien también ha denunciado que por efecto de las regularizaciones cambiará el peso de cada circunscripción. "Madrid va a pasar en las siguientes elecciones de tener 136 a 145 escaños que repartir", ha señalado.

Ante ello, ha reclamado rigor, transparencia e incluso la presencia de observadores de cara a las próximas elecciones. "Iremos a las instancias que haga falta: ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores", ha dicho. "Observadores ya, no el día de las elecciones; ya, porque es ahora cuando este proceso, a nosotros, nos parece que inquieta".

La dirigente madrileña ha insistido, por otra parte, en algunos de sus mensajes habituales, como su percepción de que, de mano de un Pedro Sánchez "desquiciado", España se viene despeñando desde una democracia liberal a una "democracia popular" en que los votos están pro encima de la ley. Frente a ello, ha reclamado una mayoría que ensanche el electorado de manera que España no quede "presa de dictaduras minoritarias" en referencia a los partidos independentistas. Algo que no sabe si ocurrirá en las próximas elecciones, "no tengo una bola de cristal", ha ironizado, pero que ha apuntado como deseable.

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Una mayoría en la que, entiende, deberían caber el PP, el PSOE y Vox. "Ojalá los principales partidos nos pudiéramos entender en ello", ha dicho, y ahí, está el Partido Popular, está el Partido Socialista, está Vox. Pero que lo vean mis ojos...". Pese a reconocer que la relación con la formación de ultraderecha es "compleja", ha dejado una imagen que no deja lugar a dudas sobre su predisposición a que los populares se entiendan con los de Abascal: "Muchas veces los cañones no tenían que estar mirando a los lados, sino de frente. Y luego Dios dirá...".

Fuente: El Periódico de España