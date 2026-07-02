Migración
Hombre latino, de menos de 45 años y residente en Madrid o Barcelona: el perfil del inmigrante que ha solicitado su regularización
El 68% de ellos tienen estudios postobligatorios: desde Bachillerato a estudios universitarios
Un total de 1.174.000 personas se acogen a la regularización de migrantes, más del doble de lo previsto por el Gobierno
Los casi 1,2 millones de extranjeros que se han apuntado a la regularización extraordinaria abierta por el Gobierno son en su mayor parte hombres (57%), tienen menos de 45 años (81%) y son latinos (67%). Además, la mayoría de ellos tienen estudios postobligatorios, Bachillerato, FP o estudios universitarios. Estos datos han sido facilitados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Casi todos ellos trabajaban ya desde hace tiempo en España, pero sin derechos y sin obligaciones, como argumenta el Ejecutivo. En total, se han apuntado al proceso de regularización 1.174.968 personas, la gran mayoría de ellas en las provincias de Madrid y Barcelona, donde ya vivían.
El 83,2% de ellos han tramitado su solicitud por vía telemática, mientras el 16,8% lo han hecho de forma presencial en las oficinas habilitadas en toda España por Correos, las oficinas de la Seguridad Social y los departamentos de Extranjería.
El proceso llega contra la tendencia marcada por la Unión Europea y la mayoría de los estados occidentales, con la entrada en vigor el pasado 12 de junio del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), el primer marco legislativo a nivel comunitario que endurece los requisitos de entrada de migrantes al Viejo Continente.
(Seguirá ampliación)
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Fuente: El Periódico
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