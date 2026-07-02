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Migración

Hombre latino, de menos de 45 años y residente en Madrid o Barcelona: el perfil del inmigrante que ha solicitado su regularización

El 68% de ellos tienen estudios postobligatorios: desde Bachillerato a estudios universitarios

Un total de 1.174.000 personas se acogen a la regularización de migrantes, más del doble de lo previsto por el Gobierno

Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización en Sevilla el pasado 20 de abril de 2026.

Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización en Sevilla el pasado 20 de abril de 2026. / Rocío Ruz / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

Los casi 1,2 millones de extranjeros que se han apuntado a la regularización extraordinaria abierta por el Gobierno son en su mayor parte hombres (57%), tienen menos de 45 años (81%) y son latinos (67%). Además, la mayoría de ellos tienen estudios postobligatorios, Bachillerato, FP o estudios universitarios. Estos datos han sido facilitados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Casi todos ellos trabajaban ya desde hace tiempo en España, pero sin derechos y sin obligaciones, como argumenta el Ejecutivo. En total, se han apuntado al proceso de regularización 1.174.968 personas, la gran mayoría de ellas en las provincias de Madrid y Barcelona, donde ya vivían.

El 83,2% de ellos han tramitado su solicitud por vía telemática, mientras el 16,8% lo han hecho de forma presencial en las oficinas habilitadas en toda España por Correos, las oficinas de la Seguridad Social y los departamentos de Extranjería.

El proceso llega contra la tendencia marcada por la Unión Europea y la mayoría de los estados occidentales, con la entrada en vigor el pasado 12 de junio del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), el primer marco legislativo a nivel comunitario que endurece los requisitos de entrada de migrantes al Viejo Continente.

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Fuente: El Periódico

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