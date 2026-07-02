Tras semanas de negociaciones
Juanma Moreno cierra el acuerdo de gobierno con Vox y será investido presidente de la Junta de Andalucía
Ambas formaciones convocan a los medios para anunciar el acuerdo de "gobierno y estabilidad para Andalucía"
Victoria Flores
Hay pacto de gobierno en Andalucía. PP y Vox han convocado a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía para anunciar la rúbrica de un acuerdo que permitirá la reelección del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno. Así, el líder del PP será investido presidente esta misma tarde. Según han comunicado los populares será un acuerdo de "gobierno y estabilidad para Andalucía".
Después de semanas de negociaciones e intercambio de documentos. Ambas formaciones han conseguido alcanzar un acuerdo programático y con Vox en el Gobierno. Estas eran las exigencias de los de Santiago Abascal para apoyar una investidura del presidente de la Junta de Andalucía. "Lo mismo que en otras comunidades autónomas", como han repetido una y otra vez los dirigentes de extrema derecha.
El acuerdo programático fue lo primero en lo que trabajaron ambos equipos. Tras haber alcanzado el consenso en las "intersecciones" que ambos partidos tenían, el principal escollo se ha situado en la entrada de Vox en el gobierno andaluz. Como ya ocurrió en Aragón, Extremadura y Castilla y León, Vox quería entrar en el gobierno autonómico y no iba a aceptar un no por respuesta.
Moreno será investido a partir de las 19:00
Esta era la línea roja de Moreno. Desde el 17 de abril, el presidente ha insistido en su voluntad de gobernar en solitario. En Vox por su parte defendían que lo primero que había que negociar eran las medidas y que ya después se vería "quién las ejecuta". Sin embargo, en el PP sabían que, como les había ocurrido a sus colegas en otros territorios, la formación de extrema derecha quería sentarse en el Consejo de Gobierno.
A las 19:00 el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha convocado a todos los diputados para volver preguntar si respaldan la candidatura de Moreno a la presidencia de la Junta. Justo 48 horas después de la primera. Antes, no habrá intervención por parte de ningún portavoz. El llamamiento se realizará de forma pública por llamamiento por orden alfabético a partir del nombre que se saque a suerte.
Fuente: El Correo de Andalucía
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