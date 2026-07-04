Camino a elecciones
Oltra apela por una candidatura "con mucho Compromís" que incluya al resto de la izquierda y movimientos sociales
La dirigente valencianista regresa a un acto de la coalición para exponer su proyecto de cara a conquistar la Alcaldía de València
Mónica Oltra ha dado este sábado sus primeros pasos como candidata de Compromís a la Alcaldía de València. Ante la asamblea local de la formación, en el que ha supuesto el regreso de la exvicepresidenta a un acto de la coalición desde su dimisión hace cuatro años, Oltra ha desgranado su proyecto en busca del aval de la formación y para ello, ha reivindicado que la futura candidatura que encabezará tendrá como "base" el trabajo de Compromís, a lo que se tendrá que sumar otros partidos de izquierdas así como asociaciones vecinales y movimientos sociales.
"Hemos de hacer una candidatura del pueblo que salva al pueblo porque el pueblo se salva organizándose en torno a proyectos políticos que se presentan a las elecciones", ha indicado la dirigente valencianista en la puesta de largo de su proyecto. Este, ha reiterado, ha de ser en torno a un "espacio neutro, que no neutral", un espacio, ha añadido, "con mucho Compromís", a quien ha situado como "base" por el trabajo hecho previamente, y a quien le ha pedido "generosidad" para incorporar a otros actores del ámbito de la izquierda.
Oltra ha lanzado así el primer gesto con la coalición que ayudó a fundar en el foro en el que se prevé que esta le acabe dando su aval para ratificarla como candidata. "Será Compromís", ha dicho en un momento sobre la candidatura. No obstante, falta ver en qué punto acaba quedando esa papeleta porque de nuevo, Oltra ha reclamado un "desborde de las siglas", algo que ha matizado que no es "una suma de siglas de los partidos", sino que también se han de incorporar otras entidades sociales.
"Os pido unidad"
De hecho, antes de su intervención, como una especie de previa desde los llamados saludos fraternales, una parte del mensaje con el que se proponía la cita ya se había enviado: la apelación a la unidad. Esta se ha concretado con el paso por la tribuna de los cuatro partidos de la izquierda alternativa que Oltra quiere incluir en su candidatura y que han manifestado ese mismo deseo de vuelta, deshaciéndose, de paso, en elogios hacia la candidata.
“Es imprescindible desbordar la suma para poder multiplicar, con todos los colores de la izquierda vamos a ganar València y el País Valencià”, ha señalado la líder de EU, Rosa Pérez Garijo. “Aquí nos tienes, a tu lado, porque junta podemos”, ha indicado el portavoz municipal de Podem, Adrián Navalón. “Os pido unidad, ilusión y esperanza”, ha expresado la dirigente de la delegación valenciana de Sumar, Carmen Padilla. “Necesitamos un proyecto que ilusione y que sea diferenciador respecto a quien nos gobierna”, ha indicado Doménech García, de ERPV. Pero no solo de partidos vive el anhelo del frente común de Oltra y eso también se ha notado en los siguientes intervinientes como la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos o sindicatos como CCOO PV e Intersindical.
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Fuente: Levante - EMV
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