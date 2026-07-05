Del fracaso de los ministros candidatos en las autonómicas a las dudas para enviarlos a los ayuntamientos

Dentro de unos ocho meses, si no son antes las elecciones generales, tres ministros dejarán el Gobierno para ser candidatos en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, Óscar López, la Comunidad Valenciana, Diana Morant, y Canarias, Ángel Víctor Torres. Pero podrían no ser los únicos miembros del Ejecutivo en dejar el gabinete. Aun no está decidido, ni hay nada cerrado, según las fuentes consultadas, pero Pedro Sánchez tiene también sobre la mesa la posibilidad de enviar a otros dos ministros como candidatos en las elecciones municipales en Valladolid y en Toledo.

El PSOE solo gobierna 11 capitales de provincia (A Coruña, Barcelona, Lleida, Tarragona, Cuenca, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, León, Palencia, Soria y Vitoria). Y fuentes socialistas temen un retroceso en los comicios de mayo de 2027, ya que la situación política nacional y la del partido es hoy más convulsa que hace tres años. Los ministros podrían reforzar algunas de las candidaturas de las otras dos capitales, pero algunos temen que el fracaso de la estrategia de enviar a ministros a las comunidades autónomas como candidatos, como se ha demostrado en Aragón con Pilar Alegría o en Andalucía con María Jesús Montero, se pueda repetir en las municipales.

Algunas fuentes de la dirección del PSOE no son partidarias de enviar a los ministros como candidatos. Un miembro de la Ejecutiva Federal lo considera "un error" en conversación con EL PERIÓDICO. "Es más fuerte un liderazgo que nace del territorio, como el de Álvaro Sánchez Cotrina en Extremadura o Carlos Martínez en Castilla y León, que el de Óscar López en Madrid o Morant en Valencia, que se quedarán en Madrid hasta el último momento antes de bajar a la arena electoral", aseguran esas fuentes.

Las ministras de Educación, Milagros Tolón (centro), e Igualdad, Ana Redondo (derecha), en Valladolid en marzo con la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio (izquierda). / Eva Ercolanese / PSOE

Aun así, el rumor es insistente desde hace meses en todo el Gobierno y apunta al ministro de Transportes, Óscar Puente, o a la de Igualdad, Ana Redondo, para Valladolid, y a la de Educación, Milagros Tolón, para Toledo. Fuentes socialistas aseguran que aun no hay nada claro, ni decidido. Y que probablemente la decisión no se tomará hasta después del verano. Puente y Tolón fueron alcaldes de ambas ciudades durante dos legislaturas, de 2015 a 2023. Redondo, por su parte, fue la primera teniente de Alcalde de Valladolid y concejala de Cultura y Turismo de la capital de facto de Castilla y León, además de la número dos de Puente en la lista municipal en mayo de 2023.

Los tres mantienen la máxima vinculación con sus ciudades de origen. Puente es secretario general del PSOE en la provincia de Valladolid; y Tolón, secretaria general de los socialistas de la ciudad de Toledo, a pesar del control casi absoluto que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tiene sobre el partido en la región.

En 2023, Sánchez mandó como candidatas en las elecciones municipales en Madrid a la ministra de Industria, Reyes Maroto, y en Las Palmas de Gran Canaria a la titular de Sanidad, Carolina Darias. Solo la segunda consiguió la Alcaldía. Maroto recuperó posiciones (ganó 50.000 votos más que cuatro años antes), pero ni siquiera recuperó la segunda posición para el PSOE en Madrid detrás del PP de José Luis Martínez-Almeida y del Más Madrid de Rita Maestre, que es la jefa de la oposición municipal, con un concejal más que los socialistas.

Ninguno se descarta

Ninguno de los tres ministros señalados -Puente, Redondo y Tolón- se han descartado públicamente, a la espera de la decisión del presidente y secretario general del PSOE. Pero fuentes próximas a ellos destacan que ninguno de los tres está por la labor de volver a la arena municipal. La legislatura entra en su recta final y los tres tienen proyectos en los que llevan tres años trabajando por culminar. Además, ni en Valladolid ni en Toledo hay garantías de recuperar la Alcaldía que se perdió en 2023 a pesar de que el PSOE ganó las elecciones en ambas. Los pactos del PP con Vox dieron esos gobiernos locales a la derecha.

Óscar Puente, uno de los ministros con más peso político y más próximos al presidente, podrá elegir. Ya lo hizo hasta dos veces en el pasado. Como él mismo ha contado, Sánchez le ofreció ser ministro tanto tras la moción de censura de 2018 como después de las elecciones generales que el PSOE ganó en 2019. En ambas ocasiones, el entonces alcalde de Valladolid prefirió acabar el mandato que los ciudadanos le dieron como alcalde de su ciudad.

En 2023, el pacto del PP con Vox le arrebató la Alcaldía. Entonces, decidió ocuparse de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible. El también secretario provincial del PSOE en Valladolid no se ha querido descartar públicamente para volver a ser candidato, pero fuentes socialistas califican como "remotísima" la posibilidad de que acepte encabezar de nuevo una candidatura para intentar volver a gobernar la ciudad que le dejó caer hace tres años.

Si Sánchez considera que Redondo o Tolón son las mejores candidatas para Valladolid o Toledo, las ministras tendrán mucho más difícil rechazar la oferta. Ninguna de las dos quiere a día de hoy ser candidata. Pero tampoco tienen el peso político en el gabinete que sí tiene Puente.

Tolón se quedó a 200 votos

Milagros Tolón se quedó cerquísima de revalidar la Alcaldía de la capital de Castilla-La Mancha en 2023, a poco más de 200 votos. La suma del PSOE (11 concejales) y Unidas Podemos (uno) contó con 19.613 sufragios frente a los 19.838 del PP (nueve ediles) y Vox (cuatro). Pero esa mínima ventaja sirvió a los populares para pactar con la extrema derecha y apartar al PSOE, que ganó los comicios con diferencia con 3.000 votos más que el Partido Popular.

Si en 2023 fue la situación nacional lo que pesó mucho a la hora de perder las alcaldías de Valladolid y de Toledo, ahora el peso de los escándalos judiciales que rodean al PSOE podría ser incluso mayor que hace tres años, cuando todavía no había aflorado ninguno de ellos, a excepción del caso Tito Berni, en el que solo se ha imputado a un exdiputado socialista.

"La situación es distinta y más difícil que en 2023, al menos a día de hoy", explican desde Ferraz. Las primarias socialistas para las elecciones municipales serán, como tarde, en noviembre. Así que todos los candidatos deberán estar decididos y elegidos antes de que termine 2026.