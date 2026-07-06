Encuesta CIS: Los españoles solo confían en las Fuerzas Armadas y los partidos políticos sacan la peor nota

La desafección ciudadana con los principales poderes del Estado ha provocado una caída en la confianza de los españoles en las instituciones y organizaciones del país de la que solo se salvan las Fuerzas Armadas. El cuarto estudio sobre calidad de la democracia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el estamento militar es, de largo, el actor social que genera mayor confianza entre la ciudadanía, con una nota media muy alta, 6,96 sobre 10. El resto de instituciones por las que pregunta el sondeo se quedan por debajo del 5, con los partidos políticos como clamoroso farolillo rojo (2,92).

Según la encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 9 al 12 de junio, en plena oleada de investigaciones y juicios que dieron a los tribunales buena parte de la atención mediática, las Fuerzas Armadas es la única institución que aprueba, y los gobiernos autonómicos (4,76) obtienen mejor puntuación que el gobierno central (3,79). Los tribunales de justicia no salen del todo mal parados (4,74) al situarse como el tercer colectivo más confiable, seguidos de los medios de comunicación (4,35) y el Tribunal Constitucional (4,34).

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El 80,8% de los españoles afirman que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno frente a un escaso 8,8% que sostiene que un régimen autoritario sería preferible "en algunas circunstancias", y un 8,3% que asegura que, "para personas como yo, da igual un gobierno que otro". Además, para tres de cada cuatro ciudadanos (72,7%), la transición a la democracia en España constituye un motivo de orgullo para el país. No obstante, el 56,9% de los encuestados concluye que, medio siglo después, se sienten poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia; el 22% está algo satisfecho y el 20,5% confiesa estar muy o bastante satisfecho.