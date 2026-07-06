Hacienda vuelve a plantear a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1% del PIB con el rechazo del PP

El ministerio de Hacienda ha vuelto a plantear a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para el periodo 2027-2029. La propuesta lanzada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ya fue rechazada por el PP cuando se propuso el pasado mes de noviembre. Junts también votó en contra en el Congreso. Entonces, el Gobierno planteó una senda fiscal que pasaba por reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por subsectores, se fijó un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2029 -el mismo que el planteado el año pasado-, al tiempo que se marcó la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos.

El Ejecutivo solo necesita el voto a favor de una de las comunidades autónomas para darle luz verde a la propuesta y este martes aprobará tanto el techo de gasto (límite de gasto no financiero) como la senda en el Consejo de Ministros para llevar los objetivos de déficit a debate en el Congreso el próximo 14 de julio. Con la presentación del cuadro macroeconómico, fuentes económicas del Gobierno ya avanzaron que el techo de gasto que se llevará mañana Consejo de Ministros permitiría un gasto social récord. Para unas cuentas públicas “expansivas y sociales”, añadían, que servirían a modo de escaparate electoral para las generales del próximo año.

Ante la falta de garantías de que salga adelante la votación de la senda de déficit (el techo de gasto no necesita votarse), ya se ha previsto una segunda votación en pleno el 23 de julio para poder así superar este paso previo a la elaboración de los Presupuestos y su presentación el próximo mes de septiembre. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes si son rechazados en la primera votación.

En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de Presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes. El objetivo es arrancar el próximo curso político con el foco en los Presupuestos y para ello se acelerará este mes de julio los pasos previos.

Las comunidades del PP habían reclamado antes de la reunión que se abordase también el modelo de financiación autonómica. Sin embargo, se ha querido centrar esta reunión en la senda de déficit para abordar la financiación en una reunión monotemática a finales de mes.

El Gobierno ya ha intentado esta legislatura aprobar los objetivos de estabilidad de anteriores ejercicios presupuestarios, pero ha fracasado varias veces, la última en diciembre de 2025 cuando el Ejecutivo pretendía tramitar los Presupuestos de 2026.

Financiación autonómica

"Sería una buena noticia que hubiera Presupuestos Generales del Estado. Nosotros los hemos aprobado hace unos días en Cataluña y por tanto también es el primer paso para poder aprobarlos también de cara al año 2027", ha comentado la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicía Romero, antes de empezar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes.

Ante la postura de las comunidades del PP que forzarán la conversación sobre financiación autonómica, la consellera Romero ha explicado que la pasada semana se reunió con el secretario de Estado de Hacienda en Cataluña y le anunció que a finales de julio se celebraría una reunión específica sobre el modelo de financiación. Por tanto, Romero ha emplazado a hablar de financiación en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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En el órgano multilateral se tendrá que abordar la propuesta de Hacienda y llevar a votación como paso previo imprescindible para su aprobación por parte del Gobierno y posterior tramitación parlamentaria.