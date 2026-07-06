El PP ve "impropio" que Begoña Gómez asista a la cumbre de la OTAN estando imputada: "Debemos evitarlo como sea"

Alberto Núñez Feijóo ha considerado "absolutamente impropio" que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se pueda paser por los foros internacionales, como la cumbre de la OTAN que se celebrará esta semana. Tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirarle el pasaporte Gómez a la espera de que se celebre su juicio con jurado, la esposa del presidente del Gobierno ha solicitado que se le permita viajar junto a Sánchez a Ankara en los próximos días, algo que el líder del PP ha considerado que se debe "evitar como sea".

"Ustedes no se dan cuenta de que el comentario en cualquier cumbre en la que aparece la mujer del presidente de nuestro país es decir que está imputada por varios delitos. Eso debemos evitarlo como sea", ha asegurado Feijóo en una entrevista en Antena3 en la que ha recordado que Gómez está imputada por varios delitos. En concreto, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos por el 'software' de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Gómez ha solicitado que se le deje salir de España para viajar a Ankara y Londres entre el 7 de julio, este martes, y el 10 de julio, el próximo viernes. Primero, para asistir a la 36ª cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía, a donde ha sido invitada por Ermine Erdogan, esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Después, para volar a Londres para asistir a la graduación de su hija y desde allí regresar a España.

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Feijóo ha dicho que él no es juez ni va a pronunciarse sobre las decisiones que adopte, pero que le parece "absolutamente impropio" que la mujer del presidente se esté "paseando por foros internacionales" cuando está imputada por varios delitos. En esta misma línea, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha dicho que "parece razonable" que dada su condición de investigada "no sea la mejor representación que tenga España en una cita internacional", ni la "mejor imagen" que pueda dar el país de cara al exterior.

Fuente: El Periódico