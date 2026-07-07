Abascal lanza un aviso a Feijóo: "No me veo como vicepresidente, me presento a presidente"

No hay candidato que ante una cita electoral vaya a admitir que su objetivo es ser muleta de otro partido, pero aun así, dejarlo claro es siempre un aviso de que las cosas, una vez se cierren las urnas, no serán fáciles. Esa advertencia ha llegado de boca de Santiago Abascal, que ha querido decirle a Alberto Núñez Feijóo que no venda la piel del oso antes de cazarla, que una alianza futura no está cerrada. "No me veo como vicepresidente porque me presento a presidente", ha asegurado el líder de Vox.

El presidente del PP no deja de insistir en que su objetivo, como es obvio, es gobernar en solitario, pero que habrá que respetar el "mandato" de las urnas y, como ha ocurrido ya en las cuatro últimas elecciones autonómicas, ese encargo puede pasar por un gobierno de coalición con Vox. Sin embargo, Abascal ha tratado de echarle el freno. En una entrevista en Telecinco ha dejado claro que se presenta a los comicios "para ganarlos". "Yo tengo el objetivo de ser presidente, yo no me veo como vicepresidente (de un gobierno del PP) porque me presento a la Presidencia", ha recalcado.

No obstante, Abascal se ha mostrado contento con los pactos que se han cerrado con los populares en los últimos meses en Extremadura, Aragón, Castilla y León y, la semana pasada, en Andalucía. "Nosotros estamos satisfechos. Estamos satisfechos por haber afrontado cuatro procesos electorales que fueron planteados como un campo de minas para Vox y Vox salió triunfante. Hemos crecido en todos y hemos logrado acuerdos de gobierno muy satisfactorios donde tenemos más influencia en las políticas que nos importan, en materia de inmigración o de impuestos", ha dicho.

Abascal también se ha referido a la buena relación que mantiene con el propio Feijóo, pese a las críticas constantes de su partido al PP. "Hemos denunciado los acuerdos del PP con el PSOE (...) eso no significa tener una mala relación, significa que tenemos la obligación de decir la verdad", ha aclarado. La relación actual es de "respeto", según Abascal, que cree que los socios "siempre han sabido" que están condenados a entenderse. "Respetamos a nuestro socio de gobierno, con el que podemos tener muchas discrepancias y hemos tenido muchas discrepancias (...) y le pedimos que nos respete y respete los pactos", ha matizado.

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En este sentido, y tal y como advirtió en la Asamblea General Ordinaria de Vox a finales de junio, el líder de Vox ha repetido que romperán de nuevo si los acuerdos no se cumplen y si sus socios les ponen "zancadillas".