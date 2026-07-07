Futuras alianzas
Abascal lanza un aviso a Feijóo: "No me veo como vicepresidente, me presento a presidente"
El líder ultra asegura estar "satisfecho" con los acuerdos cerrados a nivel autonómico con los populares
No hay candidato que ante una cita electoral vaya a admitir que su objetivo es ser muleta de otro partido, pero aun así, dejarlo claro es siempre un aviso de que las cosas, una vez se cierren las urnas, no serán fáciles. Esa advertencia ha llegado de boca de Santiago Abascal, que ha querido decirle a Alberto Núñez Feijóo que no venda la piel del oso antes de cazarla, que una alianza futura no está cerrada. "No me veo como vicepresidente porque me presento a presidente", ha asegurado el líder de Vox.
El presidente del PP no deja de insistir en que su objetivo, como es obvio, es gobernar en solitario, pero que habrá que respetar el "mandato" de las urnas y, como ha ocurrido ya en las cuatro últimas elecciones autonómicas, ese encargo puede pasar por un gobierno de coalición con Vox. Sin embargo, Abascal ha tratado de echarle el freno. En una entrevista en Telecinco ha dejado claro que se presenta a los comicios "para ganarlos". "Yo tengo el objetivo de ser presidente, yo no me veo como vicepresidente (de un gobierno del PP) porque me presento a la Presidencia", ha recalcado.
No obstante, Abascal se ha mostrado contento con los pactos que se han cerrado con los populares en los últimos meses en Extremadura, Aragón, Castilla y León y, la semana pasada, en Andalucía. "Nosotros estamos satisfechos. Estamos satisfechos por haber afrontado cuatro procesos electorales que fueron planteados como un campo de minas para Vox y Vox salió triunfante. Hemos crecido en todos y hemos logrado acuerdos de gobierno muy satisfactorios donde tenemos más influencia en las políticas que nos importan, en materia de inmigración o de impuestos", ha dicho.
Abascal también se ha referido a la buena relación que mantiene con el propio Feijóo, pese a las críticas constantes de su partido al PP. "Hemos denunciado los acuerdos del PP con el PSOE (...) eso no significa tener una mala relación, significa que tenemos la obligación de decir la verdad", ha aclarado. La relación actual es de "respeto", según Abascal, que cree que los socios "siempre han sabido" que están condenados a entenderse. "Respetamos a nuestro socio de gobierno, con el que podemos tener muchas discrepancias y hemos tenido muchas discrepancias (...) y le pedimos que nos respete y respete los pactos", ha matizado.
En este sentido, y tal y como advirtió en la Asamblea General Ordinaria de Vox a finales de junio, el líder de Vox ha repetido que romperán de nuevo si los acuerdos no se cumplen y si sus socios les ponen "zancadillas".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista