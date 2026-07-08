Primer discurso oficial de la infanta Sofía: "En cada escuela hay un docente que defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje"

Tierra de primeras veces. La infanta Sofía ha pronunciado este miércoles su primer discurso oficial. Lo ha hecho desde el Monasterio de Cogullada, en Zaragoza, con motivo de la entrega de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, que celebran este año su primera edición, y arropada por los Reyes y la princesa Leonor. Desde el escenario, la hija menor de los Reyes de España ha evocado su infancia y, haciendo referencia a la película Buda explotó por verguenza, de Hana Makhmalbaf, ha puesto en valor el trabajo del profesorado y la apuesta de la compañía aragonesa por la educación.

"Aquella niña afgana que peleaba contra todo y todos por querer que le enseñaran (yo, claro, no tenía entonces ni idea de qué sucedía, y sucede, en aquel país) me hizo ir con ánimos renovados cada mañana a mi clase de terecero de Primaria", ha rememorado.

Primer posado de la Familia Real en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

"En cada escuela hay un docente que defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje donde, con calma si puede ser, nos ayuda a comprender el mundo y a desarrollar un criterio propio sobre la realidad, a crear nuestra propia mirada esperanzada y entusiasmada", ha indicado la infanta Sofía en sus primeras palabras oficiales y después de citar al profesor aragonés Carlos López Otín y su atribución al "arte de educar" que va más allá de la "tarea de enseñar" e implica "respeto, curiosidad y compromiso".

La infanta, presidenta de honor de la Fundación Ibercaja, ha entregado las primeras ayudas del programa Docentes Referentes, una iniciativa que busca reconocer el trabajo que realizan los profesores para mejorar la educación convirtiéndose así en un ejemplo para su entorno. Entre los ganadores está el profesor del colegio Juan de Lanuza Cristian Ruiz, elegido en la categoría Liderazgo Educativo. El docente compartió con este diario la ilusión de recibir esta ayuda con la que busca impulsar su apuesta por la tecnologia promoviendo la competencia digital humana.

La princesa Leonor ha acompañado a la infanta Sofía ya en los actos privados de esta mañana. / PI Studio

Entre los ganadoras también está la profesora Belén María Mesas Sánchez, premiada en la categoría Sostenibilidad en educación; Clement Córdoba Vila, en Educación Inclsuiva; Mercedes Carpintero Gómez, en la categoría de investigación educativa y a la transferencia del conocimiento, y Diego Olivar, en la sección de educación integral para la salud.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. Tampoco ha faltado a la cita la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, acompañada por el Director General de Formación Profesional, Luis Mallada. También ha asistido al evento la máxima representante de la Universidad de Zaragoza, la rectora Rosa Bolea, y la ministra de Educación, Milagros Tolón.

Llegada de los Reyes al auditorio, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al auditorio. / Pablo Ibáñez

La de esta tarde no será la única cita de la semana en la que estará la familia real junta ya que el próximo viernes, 10 de julio, acudirán a la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), para la entrega de los reales despachos, un acto en el que el rey impondrá a la princesa Leonor la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

Fuente: El Periódico de Aragón