Ayuso respalda las palabras de Feijóo sobre absentismo: "Tiene más razón que un santo"

Tras la polémica generada en torno a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo, Isabel Díaz Ayuso ha salido en su cerrado respaldo. "Tiene más razón que un santo", ha señalado la presidenta madrileña, quien ha descalificado las críticas al presidente del PP como la postura de "gobernantes pijoteros que se indignan en nombre de los trabajadores y luego legislan contra los propios trabajadores".

"Debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo". "Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros. Por tanto, esto es una cuestión para discutir", aseguró el pasado martes el dirigente popular en un encuentro con empresarios del País Vasco. Sus palabras fueron replicadas por el Gobierno, empezando por el propio presidente, Pedro Sánchez, quien en la red social X aseguró: "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está".

La presidenta madrileña ha entrado hoy a fondo en el asunto. "Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas", ha señalado en el transcurso de una intervención en un acto organizado por el diario 20 minutos. "Evidentemente, el presidente Feijóo no habla de una persona que está enferma. No se refiere a una mujer embarazada, si encima tiene alguna complicación o está en los últimos meses de su embarazo. No estamos hablando de una persona que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad sobrevenida, que tiene cualquier problema", ha añadido.

"Cada día 1,6 millones de personas no pueden trabajar y cuando uno ve que son los autónomos las personas que menos bajas tienen te demuestra que hay muchas personas que podrían evitarlo", ha proseguido.

La dirigente madrileña ha aprovechado el asunto para dejar una nueva pulla a Sánchez a cuenta de su viaje a Londres para asistir a la graduación de su hija. "Es como el presidente Sánchez, que legisla contra las universidades privadas y hemos sabido estos días que necesita un avión del ejército con 80 plazas para ir a visitar a su hija en una universidad privada en Londres", ha dejado caer.

Fuente: El Periódico de España