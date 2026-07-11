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En Valladolid

Directo | Feijóo clausura el Congreso Nuevas Generaciones del PP

Llevaba cuatro años al frente de la organización juvenil en Madrid, donde llegó respaldado por Isabel Díaz Ayuso

Sustituye en el cargo a Bea Fanjul, que llevaba cinco años en el puesto

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EFE

Valladolid

A sus 25 años, Ignacio Dancausa se ha convertido en el nuevo líder de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, puesto al que llega con la confianza del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, después de cuatro años al frente de la organización juvenil en Madrid, donde llegó avalado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Dancausa, candidato único tras pactar con otras dos personas que anunciaron su precandidatura, ha conseguido el 96,5% de los votos válidos tras la votación en el XVI Congreso de NNGG que se celebra en Valladolid y que será clausurado por Feijóo. Da con ello relevo a la diputada vasca Bea Fanjul, que abandona el cargo tras cinco años al frente de la organización.

En el discurso de presentación de su candidatura que pronuncio el viernes, Dancausa afirmó que su objetivo principal es hacer que Alberto Núñez Feijóo gane las próximas elecciones.

Dancausa es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) desde 2023 y presidente de Nuevas Generaciones de Madrid desde 2022. Estudió el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y se afilió a Nuevas Generaciones durante su etapa universitaria. En esos años participó en asociaciones estudiantiles de orientación liberal-conservadora, entre ellas Libertad sin Ira, creada para promover la presencia de estudiantes de centroderecha en la universidad pública.

Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones del PP.

Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones del PP. / EP

En octubre de 2022 anunció su candidatura a la Presidencia de Nuevas Generaciones de Madrid y un mes después fue elegido en el XIII Congreso Extraordinario de la organización, celebrado en Tres Cantos. Su elección contó con el respaldo de la dirección del PP madrileño y de dirigentes próximos a Ayuso. Su número dos, Alfonso Serrano, ha estado presente hoy en el congreso.

Noticias relacionadas y más

Al frente de Nuevas Generaciones de Madrid ha impulsado la actividad de la organización en las universidades, con iniciativas como las Jornadas Interuniversitarias y la Academia de la Juventud Madrileña, un programa de formación para jóvenes afiliados y simpatizantes.

Fuente: El Periódico

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