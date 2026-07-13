El PP rebaja la columna de Rajoy sobre Francia a un "sarcasmo sin mala intención"

Desde hace varios años, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se dedica a analizar el paso de la Selección masculina de fútbol de España por las competiciones internacionales. El exlíder del PP suele echar mano de chascarrillos, pero su último entrega ha provocado polémica al asegurar que Francia, la próxima rival de España, juega "sin franceses", dado que la mayoría de los jugadores son negros. Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Emannuel Macrón han criticado estas palabras. Sin embargo, desde el PP aseguran que las columnas de Rajoy son "sarcásticas" y "sin mala intención".

El portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, ha quitado hierro a la columna publicada por Rajoy en el medio El Debate. "Son comentarios a favor de España y yo lo circunscribiría a este perímetro y no le daría otra interpretación", ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP. Así, ha asegurado que son columnas "sarcásticas, que van sin mala intención" y que esa expresión concreta fue también "sin mala intención".

Además, ha tratado de emular los enredos verbales del expresidente para rebajar la polémica: "Voy a decir algo que probablemente el señor Rajoy esté de acuerdo: para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés, sino fueras francés no podríais jugar en la selección nacional de Francia, como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país. Esto es una frase más propia de Rajoy que de mí, pero es que es así, es de sentido común".

Sémper, lejos de querer cerrar ahí la polémica, ha aprovechado para cargar contra Sánchez por un mensaje en la red social X en las que criticaba las palabras de Rajoy y terminaba diciendo: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo". "Nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor", ha dicho y, a los pocos segundos, se ha enmendado: "que no va a jugar peor, estoy convencido, pero aunque juegue peor esperamos que gane España en cualquiera de sus circunstancias".