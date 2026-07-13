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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Caso del hermano de Pedro Sánchez
Mientras aún se espera la posible sentencia del juicio de David Sánchez, el presidente del Gobierno realiza visita las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos (Almería), donde coincidirá con el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.
Caso Leire
Hoy declaran José Aníbal Álbarez Francisco Ortega y Daniel Mateo.
Caso Begoña Gómez
Un total de cinco magistrados empiezan a deliberar el próximo 13 de julio sobre otros tres recursos clave, que, de estimarse, la librarán de sentarse ante un tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción. Se han presentado contra el auto por el que Peinado acordó tramitar este asunto en un procedimiento ante el jurado y otras resoluciones que dieron continuidad a esta decisión.
La Fiscalía no ve indefensión para Zapatero en mantener su declaración sobre las joyas
La Fiscalía rechaza que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya sufrido indefensión por la decisión del juez de no suspender su declaración por las joyas halladas en su oficina, pues "era un hecho conocido" por el exlíder socialista desde el 19 de mayo, tanto su hallazgo como la tasación.
El Ministerio Público ha impugnado el recurso de reforma de la defensa del expresidente contra el auto que rechazó suspender su declaración del pasado 17 de junio en relación a la pieza separada que investiga las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros.
La defensa solicitó una semana antes de su declaración la suspensión "dada la inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento", pero el juez lo denegó porque en la pieza separada no había nada que no figurara ya en el procedimiento principal antes de su citación.
El teniente coronel Balas está al frente del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO, encargado de los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Un ascenso a coronel le obligaría a elegir nuevo destino dentro del listado de empleos de la escala de oficiales que, previa baremación y posterior solicitud de los candidatos, terminaría firmando la directora general de la Guardia Civil, según fuentes consultadas por esta agencia de noticias.
El juez y Anticorrupción piden que Balas siga en la UCO para investigar el 'caso Koldo'
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' y la Fiscalía Anticorrupción han pedido al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el teniente coronel Antonio Balas permanezca entre los agentes investigadores para esta causa aunque sea ascendido en próximas fechas a coronel.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno ha remitido oficio al coronel jefe de la UCO, Pedro Merino, "en los términos interesados por el Ministerio Público", que había pedido que Balas "pueda continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación".
El juez Pedraz imputa en el caso Leire al expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez
Toda la informacion de este nuevo imputado, aquí
La Guardia Civil ha obtenido del magistrado Pedraz prmiso para realizar un volcado de datos del teléfono de 'Juanma' Serrano. La Unidad Central Operativa del instituto armado había emitido este jueves su último informe para justificar esta solicitud. La petición se hizo extensiva, además, para los teléfonos del capitán de la Guardia Civil Juan Yepes -exmiembro de la UCO y supuesto informador de Leire Díez-, a dos administrativas del PSOE y a la gerente del partido, Ana María Fuentes.
El juez Pedraz imputa en el caso Leire al expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez
Apenas han pasado 24 horas entre que trascendiera un informe de la UCO señalando a Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos, y la decisión del juez Santiago Pedraz de pasarle a la situación de imputado en el caso Leire. Desde este viernes, el titular del juzgado de instrucción 2 de la Audiencia Nacional incluye a Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE, entre los investigados por una supuesta participación en la trama de obtención y facilitación de contratos con cargo a empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El juez comparte el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que este mismo viernes también pedía la imputación de Serrano tras la emisión del informe policial. El ex presidente de Correos comparte la condición de imputado con otro alto ejecutivo de la red empresarial del Estado, Vicente Fernández, a quien -según las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil- reportaba como presidente de la SEPI y con quien, junto a Leire Díez, habría formado una comunidad de intereses dentro de la Administración.
Asimismo, para Pedraz resulta relevante la medida acordada para determinar el ámbito de responsabilidad de Serrano en la toma de decisiones surgidas en la reunión celebrada en Feraz el 26 de abril de 2024 en la que estuvo presente y tras la que mantuvo constante comunicación con Leire cuando esta le venía dando cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que “podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”.
La medida acordada permitiría, añade el juez, determinar su grado de implicación en la organización creada para llevar a cabo las actuaciones que justificaron el auto de este Juzgado del pasado día 26 de mayo de 2026 y en la toma de decisiones llevadas a cabo en el seno de la misma.
En este sentido, señala que ya que se ha constatado que Leire mantuvo con Serrano constantes conversaciones a través de WhatsApp, cuyos intercambios de mensajes se iniciaron el 05.11.2020 y finalizaron el 24.12.2024, registrándose un total de 9355 mensaje y coincidiendo temporalmente con los hechos objeto de investigación, mediante SIGNAL, cuya conversación se inició el 28.04.2024 y finalizó el 16.11.2025, contabilizándose un total 1.487 mensajes.
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