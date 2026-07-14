Junts se suma a PP y Vox y condena los objetivos de estabilidad presupuestaria por tercer año consecutivo

El guion de este martes en el Congreso se escribió ya en julio de 2024. Fue entonces cuando Junts tumbó por primera vez los objetivos de estabilidad presupuestaria, el paso previo para la elaboración de los Presupuestos, bajo el ya omnipresente argumento de la "baja ejecución presupuestaria" en Catalunya. Lo volvieron a hacer en el otoño de 2025 y lo repetirán hoy, cuando esta tarde se vote la senda en la Cámara Baja. "No pueden contar con los siete votos de Junts", ha sentenciado el diputado posconvergente Josep María Cruset tras criticar que el Gobierno traiga el mismo plan que el año anterior. El 'no' de Junts, sumado al de PP, Vox y UPN servirá para rechazar la senda.

Ante un hemiciclo semidesierto, con los pesos pesados del Gobierno ausentes -Pedro Sánchez en Francia y Félix Bolaños con los Reyes en Barcelona-, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que los objetivos de déficit establecen un 0,1% para las comunidades autónomas en los próximos tres años, lo que supone un "margen fiscal adicional de 5.800 millones de euros". Así, ha tratado de atraer a los ya convencidos del 'no' de que se "equivocan" si creen que la votación es "una victoria o una derrota" del Gobierno y no una cuestión de recursos para los territorios. "Reitero el llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que actúen con responsabilidad, pensando en el interés general y evitando debates estériles", ha concluido.

Como casi cualquier llamamiento de última hora lanzado desde la tribuna de oradores, ha sido infructuoso. Primero el PP, luego Vox y, por último, Junts, han retirado su rechazo -ya anunciado hace semanas- y se han opuesto, por unas razones u otras, a la senda de estabilidad. El PP, por considerar que los objetivos de déficit son "incompatibles" con el techo de gasto; Vox, porque se trata de "una sarta de mentiras o errores" y Junts por ser "una estafa para Catalunya".

La posición de Catalunya

De las tres intervenciones, la más dura ha sido la de Cruset. "Estamos ante una operación de marketing para esconder sus flaquezas, que es que no tienen mayoría parlamentaria, que no pueden aprobar los presupuestos y que cada dia se ven más envueltos de corrupción. Ya no engañan a nadie. Pueden hacer todo el teatro que quieran. [...] Todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos y usted también lo sabe. Dejen ustedes de engañar a la gente", ha sentenciado.

Minutos antes, el diputado posconvergente ha criticado que el Ejecutivo haya aprobado una senda de estabilidad igual a la de 2025 y a la de 2024, las cuales ya rechazaron. "Si hacen lo mismo, obtendrán lo mismo", ha recalcado, antes de recordar que ellos pusieron sobre la mesa elevar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas del 0,1% al 0,6%. Además, como suelen hacer en todas sus intervenciones, Cruset ha puesto el acento en la "estafa" que supone para Catalunya, denunciando los escasos recursos que recibe.

Un mismo argumento ha empleado la diputada de ERC Teresa Jordà, que ha dicho que la senda de estabilidad es "insuficiente" y que Catalunya sigue "infrafinanciada" y continúa "aportando mucho más de lo que recibe". "Hoy votaremos a favor, pero lo haremos sin ningún triunfalismo y ninguna satisfacción, de hecho lo hacemos enfadados", ha avisado, reprochando al Ejecutivo los incumplimientos continuos de los pactos alcanzados con su formación, como la condonación de la deuda del FLA.

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Otros 'síes'

Al 'sí' de ERC se ha sumado el de EH Bildu, bastante comprometido con la idea de elaborar unos nuevos Presupuestos, el del PNV, mucho más crítico, que dará su apoyo a la senda porque es el escenario "menos perjudicial", ya que el Ejecutivo tendrá que regresar a los últimos objetivos de déficit aprobados, y los de Coalición Canaria y BNG. Los cuatro diputados de Podemos se abstendrán tildando este debate, al igual que los posconvertes, de un "disfraz" para el "pistoletazo de salida de la campaña electoral". Así, los respaldos son insuficientes y la senda será rechazada esta tarde, con lo que el Gobierno deberá volver a traer para un segundo debate. Puede que, incluso, la próxima semana.