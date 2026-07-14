El PP, tras conocerse la condena a David Sánchez: "Esto haría caer a cualquier Gobierno"

El PP sale en tromba contra el Gobierno tras la sentencia al hermano del presidente, David Sánchez Azagra, que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación. Un caso que el PP emplea contra el ejecutivo para pedir elecciones, vinculándolo a la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha parafraseado al propio presidente de Gobierno recordando su frase de "la verdad acabará imponiéndose" para poner el acento en que se trata de "la tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Nacional de Badajoz".

En un mensaje en redes sociales, el líder de la oposición ha rebatido, sin citarlos, las acusaciones de lawfare que ya han comenzado a lanzar desde el Gobierno: "Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles".

"La justicia ha vuelto a fallar contra el entorno de Pedro Sánchez", defendió este martes en redes el secretario general del PP, Miguel Tellado. "El hermano de Sánchez ha sido condenado, como 'su' Fiscal General, como 'su' primer número 2, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo. A pesar de los intentos de extorsión, de chantaje y de coacción de la cloaca a sueldo del PSOE, la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez", dijo a través de la redes sociales.

En los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, volvió a insistir en la idea de las condenas "al entorno" del presidente y volvió a pedir la salida de Sánchez, a quien afeó que se encuentre de viaje oficial. "Esto es un día histórico. Esto esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza", resumió Muñoz. "Estamos conociendo todos los casos de corrupción que están investigándose en el entorno de Pedro Sánchez, de su partido, de su gobierno, y aquí no pasa nada", reprochó.

La portavoz popular también repasó las condenas a García Ortiz y a Ábalos, al tiempo en que apuntó en es la primera condena de las que están por venir por "regalar una plaza" en Extremadura durante la etapa de Gobierno del PSOE, y por la que también fue condenado el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. "Hay muchos casos que están siendo investigados y que vamos a ver cómo acaban", destacó Muñoz, en una referencia implícita a la contratación de mujeres del entorno de Ábalos en empresas públicas o de la propia Leire Díez, que fue colocada en la empresa pública de Correos, según sostiene la UCO.

La dirigente también replicó a los argumentos del ejecutivo, que apuntan a una persecución. "Oiga, qué casualidad que de todos los ciudadanos que hay en Badajoz le cayese la plaza al hermano de Pedro Sánchez. Qué casualidad", defendió.

"Nos están mintiendo"

Además, Muñoz ha defendido que "hoy hemos conocido a algo muy importante", en referencia al último informe de la UCO, asegurando que "acredita que el PSOE le pagaba a Leire Díez", recordando que "estaba a las órdenes del secretario de Organización del PSOE", en referencia a Santos Cerdán, también imputado, y asegurando que entre sus misiones estaba "coaccionar a jueces como las que investigaban el caso del hermano de Pedro Sánchez".

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"El Gobierno ha mentido", continuó Muñoz en los pasillos del Congreso. "Nos dijeron que no tenían ninguna vinculación con la directora general de la Guardia Civil, nos dijeron que no había habido ninguna reunión, y efectivamente hubo reuniones", continuño. "Leire Díaz se paseaba por la Fiscalía General del Estado y por la Dirección General de la Guardia Civil como Pedro por su casa".