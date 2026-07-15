Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  2. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  3. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  4. El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua 'muy fresca', ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas
  5. Un futbolitsas francés que apoya a 'La Roja': 'Me gustaría que ganase España; me reconozco más en su forma de jugar
  6. La Audiencia de Gijón respalda el desahucio de un hijo de 24 años por la mala convivencia con los padres
  7. Tres heridos, uno de ellos grave, al ser arrollados por su propio coche en Pajares
  8. Los motivos de la marcha de los curas de Navia y Tapia, que dejan sus parroquias tras treinta y siete años, respectivamente

Los inversores de la ciudad deportiva del Real Avilés pidieron al Principado 2,5 millones de euros

Los inversores de la ciudad deportiva del Real Avilés pidieron al Principado 2,5 millones de euros

«Es una pena», hablan los clubes sobre el naufragio del macroproyecto deportivo en Truyés

«Es una pena», hablan los clubes sobre el naufragio del macroproyecto deportivo en Truyés

Zendaya, la perfección existe

Zendaya, la perfección existe

Dos empresas optan a las obras del centro de día que se construirá en la residencia del Portal, el primero que tendrá Villaviciosa

Dos empresas optan a las obras del centro de día que se construirá en la residencia del Portal, el primero que tendrá Villaviciosa

"Grado en Clásicos", el festival teatral que redobla la apuesta cultural moscona y que tendrá su primera edición en septiembre

"Grado en Clásicos", el festival teatral que redobla la apuesta cultural moscona y que tendrá su primera edición en septiembre

La pasarela de la estación de tren de Pola de Siero, en su recta final a la espera de la instalación de los ascensores panorámicos

La pasarela de la estación de tren de Pola de Siero, en su recta final a la espera de la instalación de los ascensores panorámicos

La cadena Barceló, favorita para operar el hotel de lujo junto a la Catedral de Oviedo

La cadena Barceló, favorita para operar el hotel de lujo junto a la Catedral de Oviedo

El refrigerante convertido en Museo de la Siderurgia en Langreo se renueva al cumplir 20 años con uso turístico: con la rehabilitación terminada se prepara su reapertura

El refrigerante convertido en Museo de la Siderurgia en Langreo se renueva al cumplir 20 años con uso turístico: con la rehabilitación terminada se prepara su reapertura
Tracking Pixel Contents