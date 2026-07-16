La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado contra Begoña Gómez por dos delitos y le devuelve el pasaporte

La Audiencia de Madrid ha decidido, tras varios días de deliberaciones, mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sea juzgada en un juicio con jurado.

Además, ha decido levantar las medidas cautelares impuestas por Peinado y devolverle el pasaporte.

Fuente: El Periódico