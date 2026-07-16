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Ley de nietos

La JEC rechaza paralizar el voto CERA, pero ordena que se precisen los criterios para inscribir a los ciudadanos nacionalizados

Elecciones en Extremadura. Recuento del voto de residentes en el extranjero (CERA).

Elecciones en Extremadura. Recuento del voto de residentes en el extranjero (CERA). / Carlos Gil

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la "suspensión cautelar" del proceso de elaboración del censo del voto CERA, el de los españoles residentes en el extranjero, como exigió Vox a raíz de los cerca de 2,5 millones de solicitudes de nacionalización que se han recibido a través de la llamada 'ley de nietos'. También responde a las inquietudes del PP, que sembró dudas sobre el proceso de inscripción de estos nuevos ciudadanos en el censo a la hora de elegir la circunscripción en la que votar, y ordena a la Oficina del Censo Electoral que elabore una instrucción para todos los consulados en la que "se precisen los criterios aplicables para la determinación del municipio de inscripción electoral".

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Fuente: El Periódico

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