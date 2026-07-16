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Sentencia del TJUE

Puigdemont advierte al Supremo de que si no le aplica la amnistía chocará contra "el derecho europeo"

El expresident no da por seguro su regreso: "El partido ahora no se juega en Europa sino en el Bernabéu"

¿Qué pasará ahora con Carles Puigdemont? ¿Cuándo volverá? Los escenarios que se abren tras el aval del TJUE a la ley de amnistía

El presidente de Junts, Carles Puigdemont.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont. / David Borrat / EFE

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Gisela Boada

Barcelona

"Si continúan negándose a aplicar íntegramente la amnistía, no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán confrontando el derecho europeo". Esta ha sido la primera valoración que ha hecho el expresident Carles Puigemont, tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la ley de amnistía al líder de Junts y al resto de exconsellers encausados. Minutos después del fallo, el expresident se ha reunido telemáticamente con la dirección del partido para celebrar lo que ven una "victoria" más en Europa.

Puigdemont, en un comunicado vía X, ha asegurado que la justicia europea no ha podido ser "más nítida" y que ahora la única vía es que se haga efectiva la medida de gracia, que queda en manos del Tribunal Supremo, una vez le dé vía libre el Constitucional. "El partido ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público inclinados hacia un lado. No debería ser así y, con la sentencia de hoy, ya no tendría que quedar margen", ha avisado el expresident, dejando entrever, con el símil futbolístico, que su regreso no está, ni mucho menos, garantizado.

Han pasado nueve años desde que el líder posconvergente cruzó la frontera hace Bélgica a la espera de resolver su situación judicial, motivo por el que desde la formación se recetan prudencia ante un eventual retorno. Si bien reconocen internamente que el TJUE ha emitido una sentencia "muy clara" y "medida" que deja poco "espacio para la duda", también proyectan un "escenario pausado" y hacer las cosas bien hasta que la justicia española mueva ficha. "Lleva nueve años fuera, no viene de días; las cosas hay que hacerlas bien", aseguran fuentes cercanas.

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"El camino para acabar con la represión no ha terminado. Sabemos con quién nos las tenemos que ver, y algunos no nos dejamos llevar por el engaño", ha incidido el expresident, que, en su escrito, también ha pedido "celebrar una victoria ganada a pulso" que cree que acerca a Catalunya hacia la independencia. Su formación ya ha exigido públicamente que tanto el Constitucional como el Supremo desbloqueen la aplicación de la amnistía, si bien el calendario todavía es incierto. En octubre, la Corte Constitucional pretende resolver los recursos de amparo, antes de dejar en manos del juez del Supremo, Pablo Llarena, aplicar la medida de gracia.

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Fuente: El Periódico

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