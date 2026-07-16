La 'mili' de tres años de Leonor, en vídeos inéditos publicados por la Zarzuela

Tres años, tres academias, decenas de maniobras, navegación, vuelos, marchas, ejercicios de tiro y cientos de horas de instrucción. Coincidiendo con la entrega de los Reales Despachos que pone fin a la formación militar de la princesa de Asturias, la Casa del Rey ha difundido este jueves un vídeo en Instagram, X y YouTube que permite recorrer, casi plano a plano, la transformación de Leonor desde su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza hasta su despedida de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), pasando por la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

No es algo improvisado. Es una pieza construida como un álbum-recuerdo de estos tres años en uniforme, con secuencias de vídeo que hasta ahora no habían visto la luz y que completan las imágenes oficiales difundidas durante este tiempo. El resultado permite observar no solo los grandes hitos de su formación, sino también escenas cotidianas de instrucción, convivencia y aprendizaje. Se le ve con su hermana, Sofía, en Gijón. Y también en una competición de esgrima realizada en el Ejército del Aire, este último curso.

El recorrido comienza en Zaragoza, donde la heredera inició su formación castrense en agosto de 2023. Allí aparecen imágenes de marchas, maniobras en el campo, instrucción táctica y ejercicios físicos, pero también momentos de compañerismo con el resto de los cadetes. Fue el primer contacto con la disciplina militar y con un modo de vida muy distinto al que había llevado hasta entonces.

La segunda parada lleva al espectador hasta la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). El vídeo recupera escenas a bordo del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano', donde Leonor convivió durante meses con sus compañeros guardiamarinas y participó en una larga travesía oceánica. Hay imágenes de maniobras en cubierta, trabajo con las velas y navegación que muestran la exigencia de una etapa especialmente intensa por su duración y por las condiciones de vida en el mar.

"Honor, valor, disciplina y lealtad"

El último capítulo transcurre en San Javier (Murcia), en la Academia General del Aire y del Espacio. Es la fase en la que la Princesa aprendió los fundamentos del vuelo militar y completó su formación aeronáutica. El montaje incluye imágenes de instrucción y de algunos de los momentos más espectaculares de este último curso, con el cielo como escenario.

Junto a las imágenes, la Casa del Rey acompaña el vídeo con un mensaje que resume el significado institucional de esta etapa. El texto afirma que, “a lo largo de este periodo, la Princesa ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad, los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad”.

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Aunque la formación ha concluido, todavía queda un último hito. Será en julio de 2027 cuando Leonor reciba los despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, además del de alférez de navío de la Armada.