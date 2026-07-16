Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  2. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  3. El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera 'el tiempo robado a la familia': el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado
  4. El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua 'muy fresca', ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas
  5. Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
  6. Marino González, organizador del festival Bombastic: "El futuro de Boombastic está lejos de España, pero no podemos hablar de un adiós definitivo"
  7. Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia
  8. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

Del chorizo de siempre a la conserva gourmet: la empresa de embutidos de La Unión vende 30.000 latas al año de picadillo listas para servir y de morcilla con gelatina de sidra

Del chorizo de siempre a la conserva gourmet: la empresa de embutidos de La Unión vende 30.000 latas al año de picadillo listas para servir y de morcilla con gelatina de sidra

Así podrás seguir en directo las grandes competiciones de GRAVITEO

Así podrás seguir en directo las grandes competiciones de GRAVITEO

Salas, el concejo de las cuatro queserías, un obrador de conservas con setas, dos fábricas de embutido y una de café

Salas, el concejo de las cuatro queserías, un obrador de conservas con setas, dos fábricas de embutido y una de café

Del chorizo de siempre a la conserva gourmet: la empresa de embutidos de La Unión vende 30.000 latas al año de picadillo listas para servir y de morcilla con gelatina de sidra

Del chorizo de siempre a la conserva gourmet: la empresa de embutidos de La Unión vende 30.000 latas al año de picadillo listas para servir y de morcilla con gelatina de sidra

El Pequeño Nicolás, un pícaro al sol

El Pequeño Nicolás, un pícaro al sol

"Siempre estuviste presente, abuelo": emoción en el acto para dar sepultura en Sama de Grado a los restos de José Arias Valdés, una de las víctimas de El Rellán identificadas

"Siempre estuviste presente, abuelo": emoción en el acto para dar sepultura en Sama de Grado a los restos de José Arias Valdés, una de las víctimas de El Rellán identificadas

Un individuo joven, tal vez un religioso, primer gran hallazgo funerario en esta campaña de la excavación de Lucus Asturum en Llanera

Un individuo joven, tal vez un religioso, primer gran hallazgo funerario en esta campaña de la excavación de Lucus Asturum en Llanera

Los economistas respaldan el portazo de Asturias a Sánchez con la financiación: "Sin grandes consensos, el sistema no se podrá renovar"

Los economistas respaldan el portazo de Asturias a Sánchez con la financiación: "Sin grandes consensos, el sistema no se podrá renovar"
Tracking Pixel Contents