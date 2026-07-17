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El DAO de la Guardia Civil comparece en el Senado por el caso Koldo tras declarar ante el juez Pedraz

Llamas reconoció ante el juez Pedraz que Marlaska se interesó por la difusión de la cuenta de correo de Begoña Gómez y justifica la apertura de información reservada

Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, en la Audiencia Nacional.

Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

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EP

Madrid

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, negó este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para ponerse de perfil en investigaciones judiciales como la que afectó a David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado Llamas, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

Pedraz imputó a Llamas después de que la UCO plasmara en un informe que el que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló supuestas presiones del DAO y el ex director general del Instituto Armado Leonardo Marcos para "ponerse de perfil" en la investigación judicial a David Sánchez, que ha sido condenado esta semana a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, por un delito de prevaricación administrativa.

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Este viernes, llega el turno de Llamas para declarar en la Comisión de Investigación del Senado sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme

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