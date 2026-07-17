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Amnistía

Óscar Puente: “Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”

"Lo tiene a huevo", dijo el ministro de Transportes.

Archivo - El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont

Archivo - El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont / Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

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May Mariño

El ministro de Transportes, Óscar Puente, animó este viernes a Carles Puigdemont a que desafíe a la justicia y se presente en España una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la ley de amnistía.

“Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”, afirmó claramente en RNE el dirigente socialista.

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Fuente: El Periódico

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