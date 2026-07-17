Óscar Puente: “Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, animó este viernes a Carles Puigdemont a que desafíe a la justicia y se presente en España una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la ley de amnistía.

“Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”, afirmó claramente en RNE el dirigente socialista.