Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

El juez del 'caso Leire Díez' interroga este viernes a la directora de la Guardia Civil como investigada El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interroga este viernes como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del 'caso Leire Díez', que indaga sobre la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez, para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido socialista o al Gobierno. González estaba citada para este jueves, pero el juez pospuso su interrogatorio debido a la extensión de la declaración del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas. La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista.

Feijóo dice que "hay más decencia" en cualquier cuartel de la Guardia Civil, que en el Ministerio de Interior El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado este jueves que "hay más decencia" en cualquier cuartel de la Guardia Civil de España, que en la Dirección General de la Guardia Civil o el Ministerio de Interior, en relación a la declaración este viernes de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante el juez en el marco del 'caso Leire Díez'. "Hay más honor y más decencia en cualquier cuartel de la Guardia Civil de cualquier pueblo de España que en la Dirección General de la Guardia Civil y en el Ministerio de Interior", ha expuesto durante un acto en el que se ha presentado al candidato del PP a Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez. Por ello, ha asegurado que desde el PP se va a seguir "exigiendo rigor, transparencia y cumplimiento de la ley".

Abascal contra el Gobierno El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Gobierno por el juicio a la mujer del presidente Pedro Sánchez, y las "cloacas" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha acusado a "Bruselas" de estar "encubriéndolo todo" tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Ley de Amnistía. En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Abascal ha enumerado las últimas novedades judiciales sobre la causa contra Begoña Gómez, que irá a juicio con jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Moncloa considera que un juicio con "jurado es una muestra más de la intención política" "Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa de una organización ultraderechista, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno". "La decisión de llevar a cabo un procedimiento por jurado es una muestra más de la intención política", argumentan desde Moncloa sobre el caso Begoña Gómez tras la decisión de la Audiencia de Madrid

Satisfación para Cristina Álvarez Por su parte, el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, reconoció que está "muy satisfecho" con el auto de la audiencia provincial porque "acoge -dice- prácticamente todos los argumentos de mi recurso, reduce la acusación contra mi cliente a un fleco -que deberá quedar en nada en el juicio-, le elimina 3 delitos, y anula las cautelares".

Satisfación para Cristina Álvarez Por su parte, el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, reconoció que está "muy satisfecho" con el auto de la audiencia provincial porque "acoge -dice- prácticamente todos los argumentos de mi recurso, reduce la acusación contra mi cliente a un fleco -que deberá quedar en nada en el juicio-, le elimina 3 delitos, y anula las cautelares".

Para Moncloa, "Begoña Gómez es inocente" y ve "persecución" a la mujer del presidente "Begoña Gómez es inocente. Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno.

Junto a Begoña Gómez también será juzgada su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, sólo en relación con el supuesto desvío del software, y no irá a juico por tráfico de influencias. Además, queda sobreseída la acusación por delito de corrupción en los negocios. Del procedimiento por Ley del Jurado queda separado el empresario Juan Carlos Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos a su empresa. Además, la Sala acuerda el alzamiento de las medidas cautelares personales acordadas respecto de las investigadas, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, sin perjucio de que ambas estén localizadas en todo momento.

El PP ve una "inconcebible" para la democracia española que Begoña Gómez vaya a juicio por dos delitos En la misma semana en la que el hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado por prevaricación, se confirma que su esposa se sentará en un banquillo por los delitos de tráfico de influencias y malversación. De esta manera responden fuentes del Partido Popular tras conocerse la última decisión de la Audiencia de Madrid sobre la situación de Begoña Gómez. En el PP señalan que se trata "de una situación sin precedentes en la democracia española e inconcebible en cualquier democracia europea, que se suma a las 127 imputaciones por corrupción que rodean al presidente del Gobierno y a su partido, el PSOE. "Ningún demócrata debería normalizarlo", remachan. Es más, apuntan a que "una instancia superior confirma algunas medidas del juez instructor y corrige otras, demostrando que la Justicia funciona. Como sucede en cualquier democracia, mal que le pese a Pedro Sánchez y a sus voceros". Por ello, desde el PP consideran que "al Gobierno le habrá durado la euforia por la separación de poderes lo que ha tardado en conocer esta decisión. Es una característica típica de los líderes autoritarios a los que ayer hizo referencia Alberto Núñez Feijóo, que solo aceptan las sentencias cuando les dan la razón".