Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

INVESTIGACIÓN

La UCO sospecha de 18.000 euros ingresados por Cerdán y detecta que "disfrutó" 323.000 de Servinabar

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid.

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tuvo 18.261 euros en "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido" y ha señalado que "disfrutó" junto a su familia de 323.178 euros procedentes de Servinabar, la constructora en la que los investigadores le sitúan como socio del empresario Antxon Alonso.

En un informe recogido por Europa Press, desgrana la evolución anual de los beneficios del exdirigente y su familia, "alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023", periodo que aglutina tanto la denominada "etapa ministerial" de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, cuando Acciona resultó adjudicataria de obras investigadas, y la "etapa post-ministerial", en la que Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE, relevando a Ábalos.

Los agentes apuntan a "una posible fuente de ingresos no declarada" por Cerdán, a la que llegan a través de "indicios" como "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261,56 euros".

También mencionan la "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la 'etapa ministerial' de Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de investigación".

Y hacen hincapié en "liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados".

Asimismo, la UCO señala que Cerdán y algunos miembros de su familia "habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41 euros".

Los investigadores indican que, entre finales de 2021 y principios de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid para Cerdán por importe cercano al millón de euros, "frustrándose finalmente la operación tras retirarse la parte vendedora".

Noticias relacionadas

"Este extremo pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar", exponen.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
  2. Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
  3. Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
  4. Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  6. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  7. La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
  8. ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica

Los perfiles que buscan para trabajar en el nuevo centro de escalada de Lugones: desde técnicos deportivos hasta cocineros

Los perfiles que buscan para trabajar en el nuevo centro de escalada de Lugones: desde técnicos deportivos hasta cocineros

Gijón volverá a instalar una 'fan zone' con pantalla gigante para disfrutar de la final del Mundial en el Parque Hermanos Castro

Gijón volverá a instalar una 'fan zone' con pantalla gigante para disfrutar de la final del Mundial en el Parque Hermanos Castro

El mundo asociativo de Salas y su perseverante objetivo actual

Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de Alcatraz en EEUU

Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de Alcatraz en EEUU

La gira del bonito del norte de Alimerka llega este sábado a El Prestín

La gira del bonito del norte de Alimerka llega este sábado a El Prestín

El edil de Tráfico, sobre las enmiendas de la izquierda a la zona de bajas emisiones: "Es una obcecación total; insisten en el lío de la pegatina"

El edil de Tráfico, sobre las enmiendas de la izquierda a la zona de bajas emisiones: "Es una obcecación total; insisten en el lío de la pegatina"

Veinte años divulgando la historia del oro: el MOA, en Navelgas, celebra su aniversario con un amplio programa de actividades

Veinte años divulgando la historia del oro: el MOA, en Navelgas, celebra su aniversario con un amplio programa de actividades

La Asociación de Mujeres "Flor del agua" de Villaviciosa celebra 20 años de vida

La Asociación de Mujeres "Flor del agua" de Villaviciosa celebra 20 años de vida
Tracking Pixel Contents