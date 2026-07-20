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Final en Nueva York

El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial

Donald Trump charla con Leonor y Sofía, en presencia de Letizia, en el momento de intercambiar los regalos.

Donald Trump charla con Leonor y Sofía, en presencia de Letizia, en el momento de intercambiar los regalos. / CASA DE SM EL REY / FRANCISCO GOMEZ

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Donald Trump y el rey Felipe VI protagonizaron una imagen curiosa en el palco de autoridades durante el Mundial de Fútbol este domingo. Aprovechando el encuentro, ambos intercambiaron varios obsequios protocolarios relacionados con sus respectivas instituciones, según se ve en unas imágenes facilitadas por la Casa del Rey este lunes.

El presidente de Estados Unidos entregó al Monarca una moneda conmemorativa que hace referencia a su condición de 45º y 47º presidente del país. Por su parte, Felipe VI regaló a Trump otra moneda acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en un gesto que reflejó la cordialidad entre ambos mandatarios.

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Fuente: El Periódico

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