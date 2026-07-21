'Julito' se presenta ante el juez como un simple 'correveidile' de los negocios de Zapatero

El amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y considerado su testaferro por los investigadores del caso Plus Ultra Julio 'Julito' Martínez se ha presentado este martes en la Audiencia Nacional como simple 'correveidile' de los negocios del expresidente socialista, de los que su empresa, Análisis Relevante, era un mero vehículo.

El empresario ha corroborado lo que adelantó este lunes en un escrito ante el juez del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, al confesar que se pactó cobrar un 1 por ciento del rescate que 53 millones de euros que obtuvo la compañía a cambio de la mediación o "acompañamiento" del expresidente socialista durante la gestión de la ayuda.

Martínez Martínez llegó a la Audiencia Nacional unos quince minutos antes de la hora a la que había sido citado, con gesto tranquilo y acompañado de su abogada, la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado. El término 'correveidile' ha sido utilizado por el propio juez instructor durante la declaración, que se ha extendido durante casi cuatro horas, y el empresario lo ha asumido para explicar el verdadero papel del expresidente del Gobierno en el negocio, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

Era Zapatero quien traía a los clientes, si bien en el caso de Plus Ultra, Martínez Martínez desconoce con qué personas pudo hablar el exmandatario del PSOE o sobre quien pudo influir. En lo que tanto el juez como la fiscal Anticorrupción Elena Lorente insistieron fue en conocer la realidad de su empresa de consultoría, Análisis Relevante, y en este punto el amigo de Zapatero ha insistido en que esta empresa no hacía prácticamente nada y los informes que realizaban se hacían con fuentes abiertas y apenas tenían valor añadido.

Los informes se utilizaban más bien para captar nuevos clientes, a los que estos trabajos se enviaban gratis. Las hijas del expresidente, por su parte, realizaban tareas de maquetación de estos trabajos a través de su empresa Whathefav, si bien siguieron cobrando cuando dejaron de hacerlo.

El relato del dueño de Análisis Relevante, que tuvo entre sus consultores al expresidente del Gobierno (la Guardia Civil sospecha que los informes que se le encargaban ocultaban en realidad pagos a cambio de su labor de influencia política) se ha visto complementado en las últimas horas por los propios directivos de Plus Ultra, Javier Martínez Sola y Roberto Roselli, que en sendos escritos también reconocieron los pagos a empresas del entorno de ''Julito'" tras ser conscientes de su relación con el expresidente socialista. Todo ello a cambio de "labores que, eufemísticamente, llamaron de acompañamiento". Según fuentes fiscales todos ellos advirtieron a Anticorrupción de que presentarían sus escritos este lunes, y se ve necesaria la comparecencia ahora de los directivos de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero, ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, el pasado 2 de marzo de 2026. / Eduardo Parra / Europa Press

Según fuentes presentes en la declaración, ni 'Julito' ni el juez han cargado contra el expresidente del Gobierno durante el interrogatorio, en el que el empresario tampoco ha sido muy explícito a la hora de explicar cómo se repartieron los pagos pactados por el rescate de la compañía aérea. Se trató de un pago prolongado en el tiempo, primero a través de Análisis Relevante y luego por "discreción" cuando se empezó a cuestionar el rescate, a través de otras sociedades que él controlaba como era Idella Consulenza Strategia.

En su declaración de este martes, Martínez Martínez también ha sido preguntado por 'offshore' en Dubái que en marzo de 2021 proyectaba obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", según la investigación, con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesada en hacer negocios en los Emiratos Árabes fuera del radar de Hacienda. De este negoció se habló en una comida, pero finalmente no llegó a ningún puerto.

Zapatero le presentó a Delcy

Según el empresario imputado, llegó a tener una relación estrecha con la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que le presentó el propio Zapatero. A partir de ahí este empresario alicantino realizó algunos negocios en el país Caribeño al margen del expresidente, relacionados con la gestión de vuelos.

Julio Martínez vuelve a señalar a Zapatero en Plus Ultra pero ignora qué gestiones hizo / EP

Según el escrito remitido al juez por el presidente de Plus Ultra, el total de los pagos que se realizaron a las compañías controladas por 'Julito', más el pago de otras 69.000 euros en vuelos 'business' que disfrutó el consultor (a razón de 1.500 euros el viaje) suman 527.417 euros "que materialmente supone el 1 por cientoacordado". Añadía que "una regularización completa y más exacta de la cantidad quedó frustrado por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la correspondiente dación de cuentas definitiva".

Por su parte, en su escrito al juez, 'Julito' detallaba que el propio Rodríguez Zapatero quien el 26 de febrero de 2021 le anunció la concesión de la ayuda a través de la SEPI. Según su confesión, el 30 de julio de 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y su consultora, Análisis Relevante, acordándose unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA y "adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación" referida a Plus Ultra. En enero de 2021 "se firmó un contrato entre la aerolínea y otra de las mercantiles bajo su poder, Idella Consulenza Strategia S.L. por la que la primera "se comprometía a abonar el uno por ciento de la financiación obtenida a Idella, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada".

Según la versión "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a su amigo Julio que la Sepi iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra".