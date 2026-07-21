El 'número dos' de Morant, a juicio por acusar al PP tras la agresión a la sede socialista

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, irá a juicio acusado por un delito de calumnias contra el PPCV. El Tribunal de Instancia de Valencia ha ordenado la apertura de juicio oral contra el 'número dos' de los socialistas valencianos, que hace un año señaló al PP como autor intelectual del ataque que sufrió la sede socialista la noche anterior. Horas después un grupo radical reinvindicó la acción vandálica, en la que se pintó de negro la fachada de la calle Hospital de Valencia.

La apertura de juicio oral se produce sin esperar a que la Audiencia Provincial haya resuelto el recurso del dirigente socialista al auto de procedimiento abreviado, en el que el juez consideró que Mascarell dijo "expresiones despectivas" en el vídeo de las manifestaciones y la declaración que prestó tras la querella que interpuso el PP. "Existe constancia del presunto delito porque el vídeo de las declaraciones del querellado es claro, nítido, contundente, inequívoco y no deja lugar a dudas al acusar y atribuir directamente al Partido Popular" los hechos, señaló entonces el juez, quien consideró que había "serios indicios del presunto delito" de calumnias.

Mascarell presentó un recurso ante la Audiencia sosteniendo que la lectura del magistrado "convierte una expresión propia del debate político en imputación penal". "Dicha frase no se pronuncia de forma aislada ni con pretensión de relato fáctico penalmente delimitado, sino insertada en un discurso de reacción inmediata tras un ataque vandálico, en el que se alude expresamente al “odio”, a la “violencia verbal”, al “caldo de cultivo” y a la necesidad de una condena pública", defendía Mascarell en su recurso, donde apelaba a una "lectura conjunta" para insertar sus palabras en una "crítica política, de la responsabilidad institucional o ambiental, o de la causalidad en términos retóricos, y no en el de una imputación penal terminante de autoría o participación en un concreto delito de daño".

Con aquel auto, el juez abrió procedimiento abreviado y dio traslado a la parte querellante, el PP, para que solicitaran la apertura de juicio oral o la práctica de nuevas diligencias. Los 'populares' solicitaron que enviara a juicio a Mascarell en un escrito de acusación que pide un año de prisión para el acusado, además de una indemnización de 10.000 euros por el "daño moral" provocado "al verter las afirmaciones constitutivas de calumnia".

Así pues, el magistrado ve una posible responsabilidad civil por parte del secretario de Organización del PSPV y, sin esperar a la resolución de la Audiencia Provincial, ha acordado que se celebre el juicio oral en la sección penal del Tribunal de Instancia.

"Autor intelectual"

Los hechos se produjeron el pasado 6 de julio de 2025, cuando la sede del PSPV amaneció totalmente pintada de negro. Por la noche un grupo ultra reivindicaría el ataque, pero antes que eso, el PSPV celebró una rueda de prensa frente a su sede para denunciar la agresión. "No estamos ante una gamberrada, unos hechos de sábado por la noche. Estamos ante unos actos violentos, con alevosía, premediaación y nocturnidad, y tiene un actor intelectual que tiene nombres y apellidos, Partido Popular", dijo Mascarell en su intervención. La comparecencia fue emitida en directo por las redes sociales del PSOE. Ese fin de semana, el PP celebraba su congreso nacional, donde se virtieron palabras gruesas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su primera declaración ante el juez, el dirigente socialista se ratificó en sus palabras, pero "en su integridad", explicando que en aquella comparecencia de varios minutos "ofrece un contexto y realiza una crítica política al PP". Según fuentes socialistas, aquel día Mascarell no quiso atribuir directamente el delito al PP, sino señalar que "el clima político generado tiene consecuencias". "El día de antes llamaron delincuente e hijo de puta a Pedro Sánchez", habría señalado Mascarell en sede judicial. "Eso crea un caldo de cultivo".

"El PP ha contribuido a la crispación"

El PSPV ha expresado su "respaldo absoluto" a Mascarell y ha mostrado su "sorpresa" por la decisión de abrir juicio oral sin que la Audiencia Provincial de Valencia haya resuelto todavía los recursos presentados. La dirección socialista ha considerado “difícilmente comprensible” que se haya dado este paso y ha denunciado que el PP haya optado por judicializar el debate político en lugar de responder a las críticas desde el debate democrático. “Las querellas no van a sustituir al debate político ni van a impedir que denunciemos aquello que consideramos injusto”, han señalado en un comunicado.

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Los socialistas han defendido que las declaraciones de Mascarell se produjeron en un "contexto de creciente hostilidad hacia el Partido Socialista". "En los últimos años, la federación socialista valenciana ha sufrido más de 40 ataques contra sus Casas del Pueblo en la Comunitat Valenciana, entre ellos el asalto a la sede nacional del partido en València, posteriormente reivindicado por un grupo de extrema derecha, además de actos vandálicos y amenazas en sedes locales de distintos municipios", ha sostenido la dirección socialista, que ha considerado "especialmente llamativo que el Partido Popular pretenda presentar como delictivas unas declaraciones de carácter político mientras guarda silencio ante comportamientos protagonizados por dirigentes de sus propias filas que han contribuido a alimentar la crispación y la confrontación".