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Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
El juez escucha hoy al socio de Zapatero que implica al expresidente en el rescate de Plus Ultra
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, tiene previsto interrogar este martes como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero y que en la víspera aseguró que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.
A través de un escrito dirigido al juez este lunes y al que tuvo acceso Europa Press, el empresario se mostró dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan".
Martínez Martínez es dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa por los pagos bajo sospecha que habría realizado a Zapatero, a quien el juez sitúa como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que imputó al exdirigente socialista.
Para abundar en su relato, el empresario, representado por la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, señala que durante los meses que siguieron la firma de este contrato con Idella su labor consistió "en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada". La implicación de Zapatero, que trabajaba para Análisis Relevante, aparece porque según el empresario "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la Sepi iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra".
Martínez asegura en su escrito que el 30 de julio de 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y su consultora, Análisis Relevante, acordándose unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA.
"Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero", continúa el escrito, para añadir que "adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación" referida a Plus Ultra, en enero de 2021 "se firmó un contrato entre Plus Ultra y otra de las mercantiles bajo su poder, Idella Consulenza Strategia S.L. por el que la aerolínea "se comprometía a abonar el uno por ciento de la financiación obtenida a Idella, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada".
Recuerda que el 3 de julio de 2020 se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, a partir de entonces, "las gestiones de Plus Ultra se dirigieron a la obtención de la ayuda".
"Julito" confiesa por escrito al juez que se pactó el 1 por ciento del rescate de Plus Ultra para Zapatero
Julio Martínez, conocido como 'Julito' y considerado como el "testaferro" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha remitido un escrito al juez en el que confiesa que se acordó el abono de un 1 por cierto del rescate que cobrase la aerolínea Plus Ultra.
En la víspera de su declaración en la Audiencia Nacional por el caso en el que se investiga el rescate de la aerolínea, en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Martínez asegura que "el 30/07/ 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y AR en el que se acordaron unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA. Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venia dando el señor Rodríguez Zapatero".
Cristina Gallardo
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La Audiencia Provincial eliminó la apropiación indebida y la corrupción en los negocios
Cristina Gallardo
Jésica Rodríguez se acoge a su derecho a no declarar por los "enchufes" que Ábalos le consiguió en Ineco y Tragsatec
La expareja del exministro Ábalos estaba citada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias tras la condena del Supremo.
El juez cita este lunes a la expareja de Ábalos por primera vez como imputada y al hermano de Koldo
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, interroga este lunes a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por primera vez como imputada en la causa, y a Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, e Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de Adif, ambos también en calidad de investigados. Lo harán a partir de las 10.00 horas después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito aludió que en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso mascarillas' que condenó a Ábalos a 24 años de prisión hay "datos que apuntan a la intervención" del hermano de Koldo y Zaldívar en la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. La sentencia del 'caso mascarillas' enmarcó la contratación de la ex de Ábalos en las mencionadas entidades públicas como "prácticas de enchufismo". Los magistrados destacaron que Rodríguez se embolsó 43.950 euros sin ir a trabajar y atribuyeron a Ábalos gestiones para "activar" su contratación y "facilitar" la "interesada cobertura" para "eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo".
Almeida exige saber si el hermano de Sánchez vive en La Moncloa: "Es una obligación no solo ética, sino administrativa"
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado conocer si David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vive en el Palacio de La Moncloa al considerar que "tienen derecho a saberlo" por ser "una obligación no solo ética, sino administrativa".
"Todos los alcaldes saben la importancia que es para nosotros el padrón y la obligación de empadronarse. Quiero saber si David Sánchez vive en el Palacio de La Moncloa en la ciudad de Madrid", ha lanzado en el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia de toda España del PP para las elecciones municipales de mayo de 2027 en Santiago de Compostela.
Zapatero mantiene la interlocución con Sánchez, ministros y la cúpula del PSOE
El Gobierno sigue confiando en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. “Con lo que conocemos hasta ahora, nuestra posición es clara y no ha cambiado”, apuntan fuentes de Moncloa. Por ello, estas mismas fuentes normalizan la interlocución con el expresidente al máximo nivel desde que se inició la investigación en el marco del caso Plus Ultra. Si bien niegan una coordinación en la estrategia de defensa y apuntan que la línea de comunicación la pilota más Ferraz que Moncloa.
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