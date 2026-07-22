Balance veraniego
Feijóo: "Espero votar con Junts y con Vox en más ocasiones"
El mes de julio le ha servido al PP para convencerse de que Pedro Sánchez no tiene predisposición alguna a convocar elecciones en el corto plazo y de que tampoco tienen la mayoría parlamentaria suficiente para desahuciarle de la Moncloa a través de una moción de censura. Así, los planes de los populares se empiezan a construir en torno a unas elecciones en el próximo año y el recorrido hasta ese momento en el que se instalen las urnas. Sobre este camino hasta los comicios, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado a cuáles serán sus compañeros de viaje: Junts y Vox.
Durante la tradicional rueda de prensa de balance del año parlamentario, el presidente del PP ha admitido que a lo largo de los últimos tres años ha "pactado" con los de Santiago Abascal y los de Carles Puigdemont y que han "votado de la misma forma en más de 170 ocasiones". Y el dirigente popular no quiere que terminé ahí. "Y si la legislatura continúa espero hacerlo [votar con Junts y Vox] en más ocasiones porque eso lo que supone es que el Gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo", ha sentenciado.
Feijóo ha recordado, en concreto, uno de los últimos plenos del mes de junio, en los que se votó una proposición no de ley que instaba a Sánchez a dimitir o someterse a una cuestión de confianza, lo que tendría el mismo efecto. El líder del PP ha apuntado a que fue aprobada por la mayoría de populares, ultras, posconvergentes y el diputado de UPN, cesando "políticamente" a Sánchez. No obstante, ha admitido que esa misma aritmética no esté disponible -por el rechazo de Junts- a una moción de censura.
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Fuente: El Periódico
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