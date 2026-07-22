Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

España - Reino Unido

Pedro Sánchez y Andy Burnham comparten "muchos retos, valores y objetivos"

"Estamos decididos a trabajar juntos para impulsar una agenda de progreso para nuestros países", ha dicho el presidente del Gobierno tras haber mantenido una conversación con el nuevo primer ministro del Reino Unido

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Londres

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantuvo este martes una conversación con el nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, con quien dijo compartir "muchos retos, valores y objetivos".

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez subrayó que ambos mandatarios van a trabajar juntos por el progreso de España y el Reino Unido.

Noticias relacionadas

"Hoy tuve una magnífica conversación con Andy Burnham, el nuevo Primer Ministro del Reino Unido. Compartimos muchos retos, valores y objetivos y estamos decididos a trabajar juntos para impulsar una agenda de progreso para nuestros países, para Europa y para el mundo", comentó el presidente del Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
  3. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días
  4. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lancha de pelo con secador más barata del mercado: con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina
  6. La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
  7. Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
  8. Oviedo hace retumbar a la Catedral tras el triunfo de España: 'Partido perfecto en el día perfecto

Pedro Sánchez y Andy Burnham comparten "muchos retos, valores y objetivos"

Pedro Sánchez y Andy Burnham comparten "muchos retos, valores y objetivos"

Un éxito en todas las líneas, cuatro exinternacionales asturianos analizan las claves del título de la Selección Española en el Mundial

Un éxito en todas las líneas, cuatro exinternacionales asturianos analizan las claves del título de la Selección Española en el Mundial

La estrella agota las banderas: la fiebre por conseguir algo de rojo y amarillo para la final

La estrella agota las banderas: la fiebre por conseguir algo de rojo y amarillo para la final

Crónica de una "calentada" Mundial: el relato del loco viaje de Elopi

Crónica de una "calentada" Mundial: el relato del loco viaje de Elopi

Segunda pestaña

Crecimiento de la población y emigración

El fin del mundo compartido

"Julito"

Tracking Pixel Contents