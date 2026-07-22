Sánchez anuncia nueva línea de 300 millones de euros para impulsar la innovación de nuestras PYMES en la lucha contra el cambio climático

"Hoy anunciamos una nueva línea de 300 millones de euros para impulsar la innovación de nuestras PYMES en la lucha contra el cambio climático", así confirmó el presidente del Gobierno esta nueva partida, después de recordar que "los incendios han arrasado ya más de 100.000 hectáreas este año"

Antes de visitar el puesto de mando en La Mierla, en Guadalajara, Pedro Sánchez recordó en X esa partida porque "la emergencia climática no admite negacionismos ni demoras. Para producir de manera más limpia y eficiente, adaptar nuestro tejido productivo a la nueva realidad climática, y desarrollar tecnologías para combatir los fenómenos extremos. Proteger España no es solo reaccionar ante la emergencia, también es anticiparse a ella".

Sánchez, según anunció a primera hora de esta mañana La Moncloa, visitará las zonas afectadas por el incendio de La Mierla a las 11:00 horas, acudirá al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tamajón, y se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia.

Noticias relacionadas

Por esta visita suspendió su participación en la clausura del acto de presentación de ‘España emprende: innovación para la resiliencia climática’, que se celebra esta mañana en Madrid.

Fuente: El Periódico