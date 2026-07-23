POLÍTICA
Almeida se anticipa a la entrevista a Zapatero: "Es una operación para salvar al soldado Sánchez"
El regidor madrileño anticipa que la visita del expresidente a TVE será "una sesión de baño y masaje" y apunta al actual jefe del Ejecutivo por autorizar el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Víctor Rodríguez
Sin esperar a escucharla, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado el propósito de la entrevista que se hará hoy al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en TVE, y ha vinculado su imputación con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como viene haciendo el PP desde que se conoció la investigación judicial. "Moncloa ha puesto en marcha la operación salvar al soldado Zapatero, que es salvar al soldado Sánchez", ha señalado el regidor madrileño en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno semanal del Ayuntamiento. "Esto parte de la operación para limitar los daños de lo que ha dicho Julito [el empresario Julio Martínez, supuesto testaferro de Zapatero en el cobro de comisiones] esta semana en la Audiencia Nacional".
Se refería el alcalde a la declaración de Martínez en la que señalaba el cobro de una comisión del 1% del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Un rescate, ha insistido Almeida, aprobado en el Consejo de Ministros presidido por Sánchez. "Saben perfectamente que tienen que hacer una operación, que es salvar al soldado ZP". A su juicio, a la condena de Zapatero seguiría la caída de un Pedro Sánchez que, ha dicho, "ha ligado su futuro al futuro penal de ZP".
El primer edil madrileño ha adelantado también su opinión, antes de que la entrevista tenga lugar, lo que ocurrirá hacia las 13h en el programa Mañaneros, dirigido por Javier Ruiz, de que supone "una confirmación de culpabilidad". "Si de verdad fuera inocente, donde tendría que estar declarando hoy es en el juzgado, no en Televisión Española", en lo que ha calificado de "sesión de baño y masaje con Javier Ruiz", periodista del que ha dicho es "amigo" del expresidente.
El alcalde ha tildado, además, de "corrupto" a Zapatero. "Lo digo con todas las letras, porque para ser corrupto tú no necesitas una sentencia", ha abundado. "Corrupto es el que tiene un comportamiento deshonesto. Y es deshonesto tener joyas por 1.300.000 euros en tu caja fuerte. Es deshonesto cuando no delito haber cobrado un 1% de Plus Ultra. Es deshonesto ir de comisionista por el mundo de los peores regímenes políticos y las peores dictaduras llenándote los bolsillos y es deshonesto decir la frase, cuando estás forrado, de: 'Ser socialista es tener poco y dar mucho'".
Fuente: El Periódico de España
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